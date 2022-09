Morti sul lavoro: operaio muore dopo essere caduto dal ponteggio di un cantiere a Milano

Aumenta il numero di vittime sul lavoro. Un operaio è precipitato stamattina, 12 settembre, mentre era al lavoro in un cantiere di via Losanna, Milano. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

Morti sul lavoro, una nuova vittima

Era al lavoro su un cantiere edile di via Losanna, a Milano, quando per cause ancora sconosciute è precipitato di sotto.

Un volo di quasi venti metri da un’impalcatura, conclusosi nel cortile interno di un palazzo. Così è morto, a 52 anni, un operaio nella mattinata di oggi, 12 settembre.

Fonte foto: Virgilio Notizie La tragedia ha avuto luogo a Milano, in via Losanna

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo, diventando l’ennesimo decesso sul posto di lavoro.

L’incidente per un tragico errore

Stando alle prime notizie apprese da ‘Fanpage’ l’uomo, che stava lavorando sospeso nel vuoto, sarebbe precipitato dopo aver sbagliato corda di sicurezza.

I colleghi hanno subito lanciato l’allarme, e nel giro di poco tempo sia i soccorsi che i carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente.

Tutte le verifiche del caso sono in corso, per assicurarsi che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza e per chiarire quali attività stesse svolgendo l’uomo e per conto di chi.

Incidenti sul lavoro, i numeri in aggiornamento

L’incidente si aggiunge alla lunga lista di morti sul lavoro di questo 2022.

Secondo l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, nei primi sette mesi di quest’anno quasi 600 lavoratori hanno perso la vita lungo tutto lo Stivale, con una tragica media di 18,3 morti ogni milione di occupati.

E proprio la Lombardia si trova in cima a questa triste classifica, con circa sessanta decessi da inizio anno. Il settore delle costruzioni è invece il secondo più mortale, preceduto solo da quello che comprende trasporti e magazzinaggio.