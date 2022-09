Tragedia a Sondrio: boscaiolo 29enne muore travolto da un carrello per la legna, la dinamica

Tragedia in provincia di Sondrio. Un giovane boscaiolo 29enne è morto in Val Tartano nella mattinata di oggi, sabato 10 settembre, dopo essere stato travolto da un carrello usato come teleferica per il trasporto della legna.

Dramma nei boschi

Secondo le prime ricostruzioni, riporta l’agenzia Adnkronos, il 29enne sarebbe stato colpito da una teleferica mentre era intento a tagliare alcuni alberi.

Dopo l’allarme, sono giunti sul posto l’elicottero dei medici di Areu Sondrio, il soccorso alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso. L’allarme è stato lanciato attorno alle ore 7.45.

Dinamica da chiarire

Dopo averne constatato il decesso, il corpo del giovane boscaiolo è stato trasportato a valle, per poi essere condotto alla camera mortuaria.

La dinamica è in corso di accertamento. Saranno infatti i carabinieri della Compagnia di Sondrio e gli ispettori di Ats della Montagna, con le loro indagini, a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro che si registra in Lombardia.

Il luogo dell’incidente, in Val Tartano

Giovedì 1° settembre, dopo due giorni di agonia, si è registrato il decesso del 32enne caduto da un’altezza di 8 metri, mentre stava installando reti paramassi su una parete rocciosa del comune di Averara (Bergamo).

Il 31 agosto, invece, un operaio di 59 anni è morto incastrato in un macchinario in una azienda di griglie di ferro della provincia di Varese.