Bonus trasporti pubblici, al via il click day: come funziona e chi può richiederlo da settembre

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Si parte, nel vero senso della parola. Da giovedì 1° settembre prende il via il bonus trasporti 2022, il voucher concesso dal Governo per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Con il click day, studenti, lavoratori e pensionati potranno chiedere il contributo per gli abbonamenti mensili o annuali di tram, autobus, metropolitane e treni. L’incentivo è stato introdotto dal decreto Aiuti e confermato ed esteso dal decreto Aiuti bis: dagli iniziali 79 milioni di euro messi sul tavolo con la prima iniziativa si è infine arrivati a 180 milioni di euro.

Bonus trasporti 2022: come funziona il click day

Il 1° settembre è il click day per ottenere il bonus trasporti.

La domanda si può inoltrare attraverso il sito creato dal Ministero del Lavoro.

Fonte foto: 123RF Il bonus sarà spendibile anche per i biglietti della metropolitana

In cosa consiste il bonus trasporti

Il bonus trasporti è applicabile a qualsiasi mezzo relativo al trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i treni nazionali.

L’abbonamento (mensile, valido per più mesi o annuale) va obbligatoriamente saldato entro il 31 dicembre 2022. Ciò che conta è la data del pagamento, ma la validità può anche ricadere in un periodo successivo.

Restano esclusi la prima classe, i servizi premium e gli extra. Il bonus copre fino al 100% della spesa da sostenere entro un limite massimo di 60 euro per ciascun richiedente.

Chi ha diritto al bonus trasporti

Il bonus può essere richiesto da studenti, lavoratori e pensionati con un reddito lordo inferiore alla soglia di 35 mila euro annui nel 2021: è personale e non cedibile.

Inoltre non incide nel calcolo dell’Isee ed è esente da trattenute per chi percepisce contributi Inps e dalla tassazione Irpef.

Come ottenere il bonus trasporti 2022

Per ottenere il bonus trasporti occorre fare domanda sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Dopo il login (attraverso Spid o Carta di identità elettronica), si dovrà:

fornire i dati richiesti;

richiesti; indicare il tipo di trasporto per il quale si sta facendo domanda;

per il quale si sta facendo domanda; indicare l’importo del buono che si desidera ottenere.

Il voucher è spendibile presso un solo operatore di trasporto pubblico.

Bonus trasporti: come funziona

Una volta ottenuto, il voucher va utilizzato entro il mese di emissione presentandolo direttamente alla biglietteria del gestore di trasporti pubblici scelto nel momento di registrazione al servizio.

Sarà l’operatore allo sportello a verificarne la regolarità.

Cosa fare in caso di mancato ottenimento

Chi non riuscisse a ottenere il bonus potrà portare le spese in dichiarazione dei redditi e ottenere una detrazione del 19% su un massimo di 250 euro spesi per abbonamenti ai trasporti pubblici.

In questo caso, la misura si applica a tutti i contribuenti, senza limiti di reddito.