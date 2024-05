Bombola di Gpl esplode e ferisce madre e figlia di 3 anni a Conselve, vicino a Padova: entrambe sono gravi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Madre e figlia gravi. Una bombola di Gpl è esplosa in una casa di Conselve, in provincia di Padova, ferendo una donna e una bambina di 3 anni, entrambe ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

L’esplosione della bombola

Nella mattinata del 24 maggio una bombola di Gpl utilizzato per alimentare un forno è esplosa in una abitazione del comune di Conselve, in provincia di Padova, coinvolgendo una donna e sua figlia, di soli 3 anni.

L’esplosione, stando a quanto riporta il sito interne del quotidiano Il Giornale, si sarebbe verificata attorno alle 11 del mattino, e sarebbe stata avvertita da diverse persone che abitano nelle vicinanze dell’abitazione.

Fonte foto: Ansa Conselve, dove è avvenuta l’esplosione

Stando alle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco accorsi sul posto, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas dalla bombola. Il Gpl si sarebbe poi infiammato a causa del calore del forno nel quale la donna stava cuocendo del pane.

I soccorsi alla casa di Conselve

Immediatamente dopo l’esplosione della bombola di Gpl, diverse persone hanno avvertito i numeri di emergenza e i soccorsi sono arrivati in pochi minuti presso l’abitazione di Conselve dove si era verificato l’incidente.

Sul posto, oltre a un’unità dei vigili del fuoco partita dal comune di Piove di Sacco per accertarsi che non fossero scoppiati incendi o non ci fosse bisogno di spostare macerie in seguito all’esplosione, anche l’ambulanza del 118.

Madre e figlia, rimaste entrambe ferite nell’esplosione della bombola di Gpl, hanno immediatamente ricevuto tutte le cure mediche del caso e, una volta che i sanitari avevano accertato che le loro condizioni fossero sufficientemente stabili, sono state trasportate in ospedale.

Le condizione di madre e figlia ferite

Sia la donna 32enne che sua figlia di 3 anni, rimaste coinvolte nell’esplosione di una bombola a Gpl nella loro abitazione, sono state immediatamente trasportate al pronto soccorso dove sono state soccorse.

Le loro condizioni sono state giudicate subito gravi a causa delle ustioni che entrambe avevano riportato nell’esplosione. Inevitabile per entrambe il ricovero, anche se in due strutture sanitarie diverse.

La madre è stata infatti affidata alle cure dei medici dell’ospedale di Padova mentre la figlia piccola è stata trasferita presso il vicino ospedale di Schiavonia. Nel frattempo erano cominciati i lavori di messa in sicurezza dell’abitazione, terminati nel primo pomeriggio.