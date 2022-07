Boldrini contro Barbie e Pentoline, infuria la polemica dei giocattoli con Salvini e Ravetto: il video

Laura Boldrini ha scatenato una polemica parlando delle Barbie. Il celebre giocattolo, infatti, è stato al centro di un discorso che l’ex presidente della Camera dei deputati ha tenuto sabato.

Ecco cosa ha detto Boldrini e le risposte, polemiche, del leader della Lega Matteo Salvini e dell’esponente del Carroccio Laura Ravetto.

Boldrini contro Barbie, che cosa ha detto la deputata del Partico Democratico

“È la cultura che deve cambiare”, così Laura Boldrini a margine di un convegno tenutosi sabato. “Bisogna iniziare nelle scuole a cambiare – ha continuato la deputata – a non dare alle bambine le pentoline e le Barbie ma a farle sognare in grande e dare anche a loro le astronavi e il meccano smettere queste distinzioni. C’è un lavoro enorme da fare”, ha puntualizzato.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini, leader della Lega.

Boldrini contro le pentoline, Salvini rilancia sui social il video della deputata: il leghista polemico

Il video della deputata, che dal 2019 fa parte del Partito Democratico, è stato commentato da Matteo Salvini, che notoriamente non nutre simpatie nei confronti del soggetto che compare nella clip: “Boldrini e il Pd, se non ci fossero bisognerebbe inventarli”, è stata la sua laconica dichiarazione.

Boldrini contro gli stereotipi di genere, Ravetto incalza: “Giocavo con il dolce forno e Barbie astronauta”

“Volevo comunicare alla Boldrini che io da piccola avevo Barbie astronauta”, ha incalzato Laura Ravetto, deputata dal 2006 e sottosegretario di Stato al ministero per i Rapporti con il Parlamento, della Lega.

“Forse l’esponente Dem, presa dalle sue battaglie ideologiche – ha continuato – non si è accorta che anche le Barbie hanno imparato a pensare in grande”.

“Crescere con bambole e pentolini – ha continuato Ravetto – non ha portato me, come tante altre donne, ad abdicare alla carriera. Se le può interessare, adoravo anche il dolce forno, ma a casa cucina mio marito”.

“Lasciamo le bambine giocare con quello che più gli piace – ha concluso la deputata leghista – e preoccupiamoci, piuttosto, di dare loro gli strumenti per accedere a ogni tipologia di studio e lavoro. Questa è la vera emancipazione, che piaccia o no alle progressiste”.

C’è da dire che Barbie ha compiuto grandi sforzi per aggiornare l’immagine del marchio, la Mattel ha infatti messo in produzione modelli inclusivi di bambole.