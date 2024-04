Blitz di Ultima Generazione a Firenze, attivisti si incatenano sotto il David di Michelangelo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovo blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione. Questa volta gli attivisti sono entrati in azione a Firenze, nella Galleria dell’Accademia, incatenandosi alla ringhiera che protegge il David di Michelangelo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Blitz di Ultima Generazione a Firenze

Gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno scelto nuovamente Firenze quale teatro della loro nuova azione di protesta.

Il blitz è andato in scena poco dopo le 12 di oggi, domenica 7 aprile, all’interno della Galleria dell’Accademia, in mezzo ai tanti turisti che affollano come sempre il museo fiorentino.

Fonte foto: ANSA I carabinieri con gli attivisti incatenati sotto il David

Ambientalisti si incatenano sotto il David di Michelangelo

Secondo quanto riporta Ansa, quattro attivisti del gruppo ambientalista si sono seduti sotto il David di Michelangelo, si sono incatenati alla ringhiera che protegge la celebre scultura e hanno srotolato uno striscione con la scritta “Fondo Riparazione”.

Mentre altri quattro giovani hanno fatto partire Canzone del Maggio di Fabrizio De André e distribuito ai presenti volantini sull’alluvione dello scorso novembre che ha colpito Campi Bisenzio (Firenze).

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri. Il museo è stato chiuso, dopo che gli attivisti si sono liberati sono stati tutti identificati dai militari della stazione Uffizi.

Il motivo della protesta

In una nota Ultima Generazione sostiene che l’iniziativa rientra nell’ambito della campagna per chiedere “un Fondo riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato” per i danni ambientali.

“I soldi – spiegano gli ambientalisti – dovranno essere ottenuti attraverso l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi, premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari”.