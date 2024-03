Azione di Ultima Generazione in una chiesa a Padova, messaggio ambientalista durante la messa del vescovo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ultima Generazione ha organizzato un’azione durante la messa di Pasqua a Padova. Una giovane con un cartello si è inginocchiata per parlare: “Non c’è nulla da festeggiare”. La polizia è intervenuta e l’ha interrotta, portandola via. Sui social il messaggio: “Ho paura del futuro”.

Messa di Pasqua

Gli e le attiviste di Ultima Generazione (condannati per il blitz in Vaticano) hanno interrotto la messa di Pasqua alla chiesa Madonna Incoronata di Padova, tenuta dal vescovo. Una giovane di 17 anni si è diretta verso l’altare e con un cartello ha tentato di prendere parola.

Immediato l’intervento dei presenti. La prima ad agire è stata una suora, che si è messa di fronte alla giovane, poi la polizia. Presa per le braccia, è stata trascinata fuori.

Il messaggio sui social

Sulla pagina di Ultima Generazione si può leggere il messaggio dell’attivista che ha compiuto l’azione in chiesa. “Ciao! Sono Fede, ho 17 anni, e questa mattina ho fatto un’azione a Padova alla Messa di Pasqua celebrata dal vescovo Claudio”, scrive.

Per spiegare l’azione, Fede (come si è presenta) ha detto che aveva con sé solo un foglio con la scritta “Ho 17 anni e non ho un futuro, siamo l’ultima generazione”. Dice che non è riuscita a lanciare un messaggio di pace perché la polizia l’ha portata via appena si è inginocchiata davanti ai fedeli e ha iniziato a parlare.

L’invito a fare attenzione al clima

Il testo che avrebbe voluto leggere la giovane attivista era relativo alla paura per il futuro. “Ho 17 anni ed ho così tanta paura del collasso climatico e sociale che vivrò da grande, di cui già oggi possiamo vedere i primi effetti – condivide sui social – Il caldo, la siccità, le alluvioni e le catastrofi del clima sono infatti sempre più frequenti”.

E ancora: “Ho 17 anni ed ero lì per parlare della resurrezione di Cristo, ed era commuovente farlo”. Prosegue spiegando che Gesù è un grande esempio di coraggio, perché ha lottato per il futuro proprio e del prossimo. “Dobbiamo agire, come dice anche Papa Francesco, per la nostra comunità e per la casa comune che ci ospita”.