Spuntano svastiche in classe a Saint-Vincent vicino Aosta, la scuola per punizione annulla la gita

Forse ti può interessare

Alunni delle elementari marciano con l'esercito, al liceo svastica e canzone fascista: caos a Gioia del Colle

Polemiche per due episodi avvenuti a Gioia del Colle, in Puglia: in un liceo un ex studente ha esibito una svastica. E la deputata Elisabetta Piccolotti denuncia un caso di "military fitness per bambini delle elementari"