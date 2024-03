Attivisti di Ultima Generazione condannati per blitz in Vaticano: pagheranno oltre 30mila euro di risarcimento

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Condanna confermata in appello per gli attivisti di Ultima Generazione che nell’estate del 2022 si incollarono alla statua di Laooconte nei Musei Vaticani. Per quel blitz finirono alla sbarra la storica dell’arte 28enne Ester Goffi e l’operatore socio-sanitario di 62 anni Guido Viero.

L’appello di Ester Goffi

Le condanne: 9 mesi di reclusione con pena sospesa, 1.500 euro di multa, 2.000 euro di spese di cancelleria e 28.000 euro di risarcimento.

Dopo la lettura della sentenza, Goffi ha giustificato le sue azioni e ha lanciato un appello:

Io e Guido abbiamo fatto questa azione spinte da amore e cura, assolutamente senza violenza. La violenza è rimanere indifferenti di fronte allo sfacelo o è cercare una via per portare l’attenzione affinché il disastro venga arginato? Non abbiamo mai avuto intenzione di causare un danno, ma di lanciare un grido di allarme.

Fonte foto: IPA

Città del Vaticano, 18 agosto 2022 – Gli attivisti di Ultima Generazione si incollano al Gruppo del Laocoonte ai Musei Vaticani.

Il perché di Guido Viero

Anche l’altro condannato, Guido Viero, ha spiegato il perché delle sue azioni:

L’ho fatto perché da anni vedo un mondo in rovina a causa dell’insaziabile avidità umana, che sfrutta le risorse del pianeta senza limiti. L’economia estrattivista, in nome di una illusoria crescita infinita, ci sta portando al collasso ecologico e climatico. La nostra casa è in grave pericolo e il genere umano con essa.

I precedenti

Di recente diversi attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati per i loro blitz nei musei o in palazzi istituzionali.

A inizio marzo sono stati condannati a 8 mesi di carcere e a pagare 60.000 mila euro i militanti che imbrattarono il Senato.

A metà febbraio un attivista di Ultima Generazione è stato condannato a una multa di 20.000 euro per il blitz alla Galleria degli Uffizi di Firenze.

In Italia la cosiddetta legge contro gli eco-vandali è stata espressamente pensata per porre un freno a Ultima Generazione. Oggi è arrivata però la decisione della giustizia vaticana, non meno severa di quella italiana.