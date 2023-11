Maltempo in Toscana, salgono a 8 le vittime: ritrovato morto il 69enne disperso da giovedì a Campi Bisenzio

Ancora un morto a causa del maltempo in Toscana. È stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo di 69 anni, disperso da giovedì scorso a Campi Bisenzio, uno dei comuni più colpiti dalla furia degli elementi atmosferici. Salgono così a 8 le vittime dell’alluvione.

È stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi – sabato 4 novembre – il corpo senza vita di un uomo di 69 anni, Gianni Pasquini, del quale si erano perse le tracce da giovedì 2 novembre.

L’uomo era risultato disperso in seguito al maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Toscana, con la tempesta Ciaran che ha sferzato il nord Italia, causando morti, sfollati e danni.

Fonte foto: ANSA La situazione a Campi Bisenzio (Firenze), dove le idrovore e i soccorritori lavorano incessantemente nella zona vicina al centro, dove l’acqua non defluisce dai terreni né dalle strade

I familiari dell’uomo avevano sperato in un miracolo, che non è però avvenuto. L’uomo è stato ritrovato nella zona dell’Asmana, in uno dei comuni più colpiti dal maltempo degli ultimi giorni. Resta ancora però un disperso, un 84enne a Prato.