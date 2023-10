Bimbo morto in un asilo nido a Treviso, il piccolo di 9 mesi trovato senza vita nel lettino

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un bambino di 9 mesi è stato trovato senza vita nel lettino di un asilo nido di Porcellengo di Paese, nel Trevigiano. Il piccolo stava facendo il riposino pomeridiano dopo aver mangiato, quando avrebbe smesso improvvisamente di respirare. L’ipotesi più probabile della morte del bimbo è al momento un arresto cardiocircolatorio, che sarebbe stato causato dalla sindrome della morte improvvisa del lattante. Lo riporta il ‘Corriere della Sera’.

La scoperta

A fare la tragica scoperta è stato il personale dell’asilo nido ‘Raggio di Luna’, al quale il bambino era stato affidato dai genitori. Come d’abitudine, dopo aver mangiato il piccolo di 9 mesi era stato messo a letto per il riposino pomeridiano. Intorno alle 15 di venerdì 29 settembre, le educatrici sono andate a svegliare il bimbo, accorgendosi che non respirava più.

Nonostante l’intervento immediato dei medici del Suem 118, arrivato sul posto con un’ambulanza e un’automedica, il bambino non ha risposto ai tentativi di rianimazione.

Fonte foto: Tuttocittà.it La frazione di Porcellengo del comune di Paese, nel Trevigiano, dove si trova l’asilo nido nel quale è morto il bimbo

La morte in culla

Le cause della morte sono state attribuite alla sindrome della morte improvvisa del lattante, conosciuta anche come ‘morte in culla’. Secondo i dati del ministero della Salute, la Sids, acronimo dall’inglese ‘Sudden Infant Death Syndrome’, colpisce soprattutto i bambini tra i due e i quattro mesi di età, con un’incidenza stimata attorno allo 0,5‰ dei nati vivi, ovvero 250 nuovi casi all’anno. Uno degli ultimi episodi riconducibili alla Sids aveva riguardato la morte di una bimba di 5 mesi a Premana, in provincia di Lecco.

Come spiegato sul sito del Istituto superiore della sanità, la Sids “non corrisponde a una precisa patologia, si applica quando si possono escludere, (previa autopsia e analisi accurate dello stato di salute del bambino e delle circostanze della sua morte), tutte le altre cause note per spiegare il decesso del neonato, da malformazioni a eventi dolosi.”

Le indagini

Sulla morte prematura del bimbo è stata aperta un’indagine condotta dai carabinieri della stazione locale che si sono recati nell’asilo nido per effettuare gli accertamenti del caso. La procura di Treviso potrebbe disporre l’autopsia per escludere eventuali responsabilità da parte della struttura, scuola di proprietà della parrocchia dedicata ai bambini dai tre mesi ai tre anni di età, diretta dagli stessi amministratori dell’asilo nido Luna d’Oro di Quinto di Treviso.

I genitori del bambino, una coppia di quarantenni del comune di Castagnole, sarebbero stati ricoverati e tenuti sotto osservazione all’ospedale di Ca’ Foncello dopo che entrambi sono stati colti da un malore per il forte shock dato dalla notizia della morte del figlio.