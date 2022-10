Bimba di 7 anni muore da sola a casa: la mamma l'aveva lasciata per andare a una festa

Una mamma del Texas è stata dichiarata colpevole di omicidio per la morte della figlia di 7 anni, costretta a letto, che avrebbe lasciato a casa da sola con i fratelli più piccoli per andare a una festa. L’episodio, come riporta Fox News, è avvenuto più di due anni fa.

Bimba muore in casa da sola, ergastolo per la mamma

Lauren Kay Dean si è dichiarata colpevole di omicidio mercoledì ed è stata condannata all’ergastolo in relazione alla morte della figlia di 7 anni, Jordynn Barrera.

Dean è stata anche condannata a ulteriori 20 anni per due capi di imputazione: per abbandono e messa in pericolo di un bambino.

Bimba muore in casa da sola mentre la mamma è a una festa: cos’è successo

Secondo la denuncia penale, Dean aveva lasciato i suoi tre figli a casa da soli, inclusa la bambina di 7 anni che era costretta a letto a causa di una malattia, per poi recarsi in un bar della zona. Una telefonata anonima, però, avrebbe allertato la polizia della situazione.

La denuncia riferisce che Dean, che al tempo aveva 26 anni, era tornata a casa e aveva invitato le forze dell’ordine a entrare per dimostrare che i suoi figli stavano bene. Ma una volta nell’appartamento, i poliziotti hanno scoperto che la figlia era morta.

La bimba necessitava di cure continue per le sue condizioni di salute

In casa c’erano anche i due fratellini della bimba, più piccoli: un bambino di 5 anni e uno di tre mesi. Secondo quanto reso noto dall’emittente televisiva texana KTRK, la bimba di 7 anni aveva la sindrome di Down e una paralisi cerebrale; per sopravvivere necessitava di continue cure e attenzioni, e di un sondino per l’alimentazione.

La donna ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarandosi colpevole, ed è stata condannata all’ergastolo per omicidio capitale di una persona di età inferiore ai 10 anni.