Strage della funivia del Mottarone, svolta nel processo: chiesta la riformulazione delle accuse, cosa succede

Sviluppo nel processo per la strage della funivia del Mottarone: la giudice Rosa Maria Fornelli ha chiesto la riformulazione delle accuse contro gli otto imputati, incluse due società. Il Gup ha invitato la procura a modificare i capi di imputazione, escludendo l’aggravante dell’antinfortunistica e i reati dolosi. Le nuove accuse proposte includono “disastro colposo”, “omicidio colposo plurimo” e “lesioni colpose”, potenzialmente alleggerendo la posizione di alcuni imputati. Il processo riprenderà il 12 settembre.

Strage della funivia: cosa è successo

Il 23 maggio 2021 la funivia che collega Stresa al monte Mottarone è tragicamente caduta. Il crollo ha causato la morte di 14 persone.

Tra le vittime, vi erano 5 membri di una famiglia israeliana (padre, madre, un figlio e due bisnonni) e 9 cittadini italiani.

L’unico sopravvissuto, il piccolo Eitan Biran (risarcito per la morte della famiglia) di 5 anni, è diventato protagonista di una battaglia legale internazionale dopo essere stato rapito dal nonno materno e portato in Israele, prima che un giudice stabilisse il suo affido presso i nonni paterni in Italia.

Il processo per la strage del Mottarone

Il processo relativo alla tragedia della funivia del Mottarone ha visto otto persone, inclusi rappresentanti di due società, imputate per la “catastrofe”.

La giudice per l’udienza preliminare (gup) di Verbania, Rosa Maria Fornelli, ha recentemente chiesto una modifica delle accuse, segnando una svolta significativa nel procedimento giudiziario.

La richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati non è stata ancora decisa, e il caso rimane aperto in attesa di ulteriori sviluppi legali.

Quali sono le nuove accuse

In un’importante svolta, la giudice Fornelli ha invitato la procura di Verbania a riformulare i capi di imputazione, eliminando l’aggravante dell’antinfortunistica e i reati dolosi, come sostenuto dalle difese degli imputati.

e nuove accuse proposte includono disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Questa revisione delle accuse potrebbe potenzialmente alleggerire la posizione di alcuni degli imputati, cambiando il corso del processo.

La prossima udienza è fissata per il 12 settembre, quando verranno discusse le nuove imputazioni e il caso continuerà a essere esaminato in tribunale.