Bimba di 5 anni muore in un incidente a Vigevano: sbalzata fuori dall'auto dopo lo scontro con una vettura

Dramma a Vigevano, in provincia di Pavia, dove una bimba di cinque anni ha perso la vita in un grave incidente stradale. La piccola viaggiava in auto con la mamma quando, per cause ancora da accertare, un’altra vettura le ha tamponate. La piccola è stata sbalzata fuori dal finestrino finendo contro un palo.

Morta bimba di 5 anni

Il grave incidente stradale si è verificato attorno a ora di pranzo di lunedì 22 maggio 2023. Secondo quanto riferito dalle testate locali il luogo del sinistro è stato l’incrocio tra via Mentana e via Quarto, a Vigevano in provincia di Pavia.

La zona, residenziale, è stata sconvolta dal violento urto tra due vettura, una Honda Jazz e una Lancia Y che si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio è stata una bimba, che viaggiava sul sedile posteriore di una delle due auto.

Stando a quanto ricostruito sembra che la piccola sia stata sbalzata fuori dal finestrino a causa del violento urto tra le due vetture e una volta fuori dall’abitacolo avrebbe battuto con violenza la testa contro il palo dello specchio parabolico all’angolo. Trasportata in ospedale, è morta qualche ora dopo.

Lo scontro tra le due auto

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente avvenuto a Vigevano. Secondo quanto trapela, sembra che le due macchine si siano scontrate proprio all’incrocio tra le due strade residenziali, con una che avrebbe tamponato l’altra con violenza.

Saranno i rilievi delle forze dell’ordine, giunte sul posto come da prassi, a cercare di chiarire cosa sia successo e a chi sia da dare la responsabilità di questo incidente che è costata la vita a una bimba di cinque anni. La strada è stata chiusa al traffico per più di un’ora, per permettere i soccorsi.

Due persone ferite

L’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno di lunedì 22 maggio 2023 a Vigevano ha provocato due feriti. Si tratta della mamma della piccola vittima e del conducente dell’altra auto.

I due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenute ambulanze ed elisoccorso, con il velivolo decollato da Milano che è atterrato allo stadio cittadino ma è poi ripartito vuoto, mentre intervenivano i mezzi via terra da Mortara e da Robbio.