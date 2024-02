Bambina di 4 anni cade dal terrazzo a Prato: ricoverata in gravi condizioni dopo il volo dal terzo piano

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una bimba di 4 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Mayer di Firenze dopo essere caduta dal terrazzo di casa a Prato. Il volo, dal terzo piano e per oltre 10 metri, ha provocato gravi ferite alla piccola che è stata trasportata d’urgenza in codice rosso.

Bimba precipita dal terrazzo a Prato

Il drammatico episodio si è consumato nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio 2024 in via Torino, a Prato.

Secondo quanto raccolto, la bimba è caduta giù dal terrazzo del terzo piano del condominio. Immediati i soccorsi alla piccola che è stata presa in carico dal 118 e trasportata d’urgenza al Santo Stefano.

Stando alle prime informazioni, la piccola è stata ricoverata in codice rosso e successivamente trasferita al Meyer di Firenze, dove ora si trova ricoverata in Trauma Center.

In casa con lei anche i genitori

Al momento dell’incidente la piccola non era da sola. Secondo quanto ricostruito, infatti, la bimba si trovava in casa con i genitori, una famiglia di origini cinesi.

Non è chiaro cos’è successo, né se la bimba si sia allontanata dal padre e la madre che, perdendola di vista per un momento, non sono riusciti a intervenire per evitare la caduta dal terzo piano.

Sarebbero stati proprio i genitori a lanciare l’allarme poco dopo le 17.

Le ipotesi sull’incidente

Al momento non si esclude nessuna dinamica legata all’incidente che ha coinvolto la bimba di 4 anni. L’ipotesi più accreditata, però, è quella di un incidente domestico.

Su questa pista, infatti, indagano gli uomini della polizia ai quali è stato affidato il compito di fare chiarezza su quanto avvenuto nel pomeriggio di via Torino a Prato.