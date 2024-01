Balcone crolla a Toritto vicino Bari al passaggio di un camion: marito e moglie precipitano in strada

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Si sono affacciati al balcone del loro appartamento al primo piano dopo aver sentito il rumore provocato da un camion di passaggio, e sono improvvisamente precipitate in strada quando la base ai loro piedi è crollata. È accaduto a Toritto (Bari), dove moglie e marito sono stati ricoverati in codice rosso, ma le loro condizioni non sono gravi.

Il balcone crollato a Toritto

Si sono letteralmente sentiti mancare la terra sotto i piedi le due persone precipitate in strada nella mattinata di oggi – mercoledì 3 gennaio – da un appartamento al primo piano in via Marcello Bonacchi, a Toritto, comune facente parte della città metropolitana di Bari, in Puglia.

Secondo le informazioni fin qui raccolte, i due inquilini dell’abitazione, una coppia 60enne, si sarebbero affacciati al balconcino in seguito al forte rumore provocato da un camion di passaggio proprio nella strada sottostante.

Toritto, il comune della provincia di Bari nel quale un balcone è crollato al passaggio di un camion, causando la caduta in strada di due persone, marito e moglie

Sembrerebbe che sia stato proprio il camion difatti a colpire violentemente la base del balcone, che ha ceduto ed è crollata, facendo precipitare marito e moglie in strada.

L’arrivo dei soccorsi

Le due vittime dell’incidente sono quindi state soccorse dal personale sanitario del 118, che dopo i primi accertamenti ha trasportato la coppia in ospedale, presso il policlinico “Giovanni XXIII” di Bari.

Marito e moglie sono quindi entrati in Pronto Soccorso in codice rosso: entrambi sono ricoverati, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo del crollo sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Indagini in corso sul crollo

I carabinieri del comando di Modugno (Bari) e vigili del fuoco stanno quindi indagando sull’accaduto, anche se almeno in parte sembra chiaro che a causare il crollo della base del balcone sia stato l’impatto con il camion di passaggio.

Il crollo della base ha causato un volo di circa un paio di metri della coppia affacciatasi, che nonostante non abbia riportato gravi ferite si trova comunque in stato di shock, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

L’intera area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e transennata dagli agenti della polizia locale, per impedire il passaggio pedonale e veicolare. Probabile anche il ricorso alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, per poter chiarire le eventuali responsabilità del conducente del camion.