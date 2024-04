Baby Touché e Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, minacce del trapper in studio e reazione del giornalista

Si è sfiorata realmente la rissa, durante la puntata di ‘Dritto e Rovescio‘ andata in onda il 4 aprile con Baby Touché ospite in studio che per il suo comportamento ha costretto il conduttore Paolo Del Debbio a chiedere l’intervento degli uomini della sicurezza per allontanare il trapper.

Baby Touché era stato invitato per parlare degli ultimi fatti che lo hanno visto coinvolto. Il trapper, infatti, ha subito un blitz da parte degli uomini della Squadra Mobile della Questura di Padova per detenzione abusiva di armi ed esplosivi, elementi emersi da un suo videoclip. Contestualmente, gli agenti hanno sequestrato anche un machete. Durante la sua ospitata Baby Touché ha più volte sfidato gli ospiti e alcuni spettatori presenti in studio compreso Del Debbio, che mentre lo invitava a mettersi seduto si è sentito dire: “Non mi toccare”.

Per questo motivo il conduttore, dopo gli inascoltati inviti a mantenere la calma, ha tuonato un: “Fuori dai co***oni” e il trapper è stato accompagnato fuori dallo studio. Paolo Del Debbio si è poi scusato con i telespettatori: “Abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, questo modo di fare così becero, di chiamare ‘zio’ un signore, Totò Riina (con questo riferimento al boss Baby Touché si era rivolto a DJ Ringo, nda). Me ne scuso di cuore. Mi scuso col pubblico di questo errore. Scusate”.