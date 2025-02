Panico alla questura di Bolzano, spacciatore picchia poliziotto ed estrae dalle mutande un oggetto appuntito

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino è stato arrestato a Bolzano per spaccio e violenza contro un pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito in modo violento durante un controllo di routine.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un equipaggio della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato ha notato un cittadino straniero in atteggiamento sospetto nei pressi di Piazza Erbe. Alla vista degli agenti, l’uomo si è rifiutato di esibire un documento d’identità valido e ha iniziato a comportarsi in modo ostile e minaccioso.

Reazione violenta e arresto

Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato a terra alcuni ritagli di nylon utilizzati per confezionare la droga. L’uomo, identificato come G.N., un 27enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ha improvvisamente dato in escandescenze.

Gli agenti sono riusciti a farlo salire sulla volante e ad accompagnarlo in Questura. Benché invitato a mantenere un atteggiamento sereno e rispettoso, G.N. improvvisamente dava in escandescenze ed iniziava a scalciare e sbracciare, colpendo con violenza un Poliziotto al viso ed al torace. Ha poi estratto un oggetto appuntito e tagliente dalle mutande, minacciando gli agenti e auto-lesionandosi superficialmente.

L’agente colpito da pugni e calci ha riportato lesioni che hanno dovuto essere curate al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Maurizio”;

Intervento e conseguenze

Solo grazie all’uso dello spray urticante e al puntamento del TASER, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo. La perquisizione personale ha portato al sequestro di 11 grammi di Hashish suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. G.N. è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Provvedimenti legali

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale nei confronti di G.N., sottolineando l’importanza del controllo del territorio e dell’impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei cittadini.

Fonte foto: IPA