Avanti un altro, morto il Gladiatore Emanuele Vaccarini: lutto nel programma di Paolo Bonolis

Avanti un altro, il celebre game show condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, è stato colpito da un grave lutto. Emanuele Vaccarini, il Gladiatore del programma, è morto improvvisamente all’età di 44 anni.

Chi era Emanuele Vaccarini, il Gladiatore di Avanti un altro

Vaccarini era uno dei protagonisti più noti della trasmissione targata Mediaset. Nato a Roma il 18 luglio 1977, dopo una brevissima parentesi nel calcio aveva iniziato a praticare fin dalla giovane età le arti marziali, supportato dalla madre.

Aveva sperimentato discipline come il karate, il body building, il pugilato e la scherma medievale, giapponese e vichinga. Col tempo era poi diventato istruttore di Mma. Per il suo imponente fisico aveva ricoperto il ruolo di comparsa in diversi film di costume e di guerra. Inoltre aveva anche lavorato nelle Ferrovie.

Le cause del decesso non sono state rese note, ma secondo quanto riportato da TVBlog il Gladiatore aveva recentemente parlato di alcuni problemi di salute.

L’esperienza nel game show di Paolo Bonolis

Qualche anno fa Vaccarini aveva dichiarato in un’intervista di essere diventato il gladiatore di Avanti un altro dopo aver superato un provino.

In precedenza aveva già preso parte a una puntata speciale del game show in qualità di concorrente. Fu eliminato nel giro di poco tempo perché gli fecero domande sul golf, argomento al di fuori delle sue conoscenze, come ammesso da lui stesso.

L’addio a Emanuele Vaccarini

Emanuele Vaccarini vestendo i panni del gladiatore nel noto Salottino di Avanti un altro era riuscito a farsi amare subito dai telespettatori e dai colleghi.

La notizie della sua morte è stata un fulmine a ciel sereno, ma sono già numerosi i messaggi di cordoglio sotto i post del suo profilo Instagram, dove amava condividere ricette culinarie spesso appartenenti alla tradizione della sua città natale.

Tra le note di addio di coloro che lo hanno affiancato nell’esperienza televisiva, emerge quello di Francesco Nozzolino, XXXL nella trasmissione. “Tu sei stato il mio primissimo amico di Avanti un altro – ha scritto – quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini”.

“Eri un combattente, purtroppo questa battaglia è stata più forte di te”, ha commentato invece Antonio Lo Cascio, conosciuto dal pubblico del programma come l’Indignato.

“Sconvolta. Gigante buono riposa in pace”, ha scritto in una Storia Claudia Ruggeri, la Miss. Lo stesso appellativo gli è stato rivolto da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che con la sua società Sdl ha contribuito a portarlo sul piccolo schermo.