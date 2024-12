Angelo Madonia licenziato da Ballando con le stelle, la frecciata a Milly Carlucci e Federica Pellegrini

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

A distanza di diversi giorni dalla finale di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 non smette di far parlare di sé. Angelo Madonia, il ballerino partner di Federica Pellegrini che ha lasciato la trasmissione alla nona puntata, è tornato a parlare della sua rottura con la produzione, cosa che lo ha portato a essere licenziato. In un’intervista, infatti, il performer siciliano non si è risparmiato un paio di frecciate all’ex nuotatrice olimpica e alla conduttrice Milly Carlucci.

Angelo Madonia licenziato da Ballando con le stelle

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Madonia ha svelato il perché Federica Pellegrini fosse stata assegnata a lui: “La produzione aveva scelto me in virtù della mia esperienza – ha raccontato l’ex volto di Ballando con le stelle – sono il più anziano del cast, ho più titoli, ho uno score alto. Federica è stata corteggiata a lungo, quest’anno ha accettato, ma con dei limiti in merito al tempo a disposizione per gli allenamenti. Sono stato considerato l’unico in grado di portare la nave in porto“.

L’artista palermitano ha poi espresso tutto il suo disaccordo nei confronti della decisione presa, spiegando di ritenersi parte lesa: “Io sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici“.

Fonte foto: ANSA La coppia Pellegrini-Madonia durante una puntata di Ballando con le Stelle

“Di me hanno scritto qualsiasi cosa – la sua accusa – su di me si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe. Nessuno mi ha chiesto ‘Come stai?’, né Milly né Federica. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata”.

Le parole su Sonia Bruganelli

Pur non addentrandosi sui motivi che hanno portato al suo allontanamento dal programma Rai, Madonia ha raccontato anche un aneddoto relativo a Sonia Bruganelli, sua attuale compagna (nonché ex moglie di Paolo Bonolis), che a sua volta ha preso parte all’edizione di quest’anno.

“È stata la produzione a chiedermi di ‘intercedere’ con Sonia per provare a convincerla a partecipare, visto che ci stavano provando da tempo – ha spiegato -. Ho contribuito a farli dialogare in merito alla proposta”.

In seguito all’esclusione del fidanzato da Ballando, Bruganelli si era detta sorpresa della scelta: “Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare”, aveva dichiarato subito dopo l’accaduto.

Chi è Angelo Madonia

Angelo Madonia, classe 1984, è un ballerino e coreografo italiano nato a Palermo. Ha partecipato a competizioni internazionali di danze latino-americane, ottenendo riconoscimenti in paesi come Inghilterra, Cina e Russia.

Nel 2006 ha debuttato in televisione come maestro a Ballando con le Stelle, consolidando la sua popolarità. Nel 2019 ha fondato l’Italian Dance Studio, dove ricopre il ruolo di direttore tecnico, dedicandosi all’insegnamento e alla formazione di nuovi talenti.

Prima di conoscere e frequentare la conduttrice radiofonica Ema Stokholma (poi interrotta), Madonia aveva avuto due relazioni dalle quali sono nate due bambine.