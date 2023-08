Auto tampona un camion e si ribalta a Castenedolo, vicino Brescia: morto l'imprenditore Giuseppe Scuola

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente in provincia di Brescia. Un’auto, guidata dall’imprenditore Giuseppe Scuola, ha tamponato un camion nei pressi di Castenedolo per poi ribaltarsi. Il conducente è morto, aveva 75 anni.

La dinamica dell’incidente di Castenedolo

Nel pomeriggio di mercoledì, attorno alle ore 18:00, nel territorio del comune di Castenedolo, in provincia di Brescia, sulla bretella della Corda Molle, raccordo autostradale che collega Ospitaletto e Montichiari, si è verificato un grave incidente.

Un’auto, guidata dall’imprenditore bresciano Giuseppe Scuola, ha tamponato un camion per poi ribaltarsi, stando a quanto riportato dal sito del quotidiano locale ‘Il Giornale di Brescia’.

Il raccordo è rimasto chiuso per alcune ore all’altezza di Borgosatollo, creando diversi disagi al traffico stradale con code lunghe diversi chilometri che si sono risolte solo in serata.

I soccorsi e la morte dell’imprenditore

Sul luogo dell’incidente sono accorse le autorità e i mezzi di soccorso, non appena le centrali operative hanno ricevuto le segnalazioni di quanto accaduto da parte degli automobilisti di passaggio.

La polizia stradale di Montichiari si è occupata dei rilievi del caso e della deviazione del traffico, mentre una squadra dei vigili del fuoco è stata impiegata per estrarre l’imprenditore 75enne dalle lamiere della propria auto.

È intervenuto anche il 118, con un’auto medica e un’ambulanza. I sanitari hanno immediatamente preso in cura il conducente dell’auto, ma non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso per le ferite ricevute.

Chi era Giuseppe Scuola

La vittima dell’incidente di Castenedolo è un imprenditore molto conosciuto nel bresciano, Giuseppe Scuola, proprietario della Dac di Flero, azienda che si occupa di ristorazione.

Fondata negli anni ’70, l’azienda è cresciuta fino a diventare una società per azioni nel 1995. Scuola era affiancato dal figlio Daniele e dalla figlia Laura nella gestione dell’attività.

Tra i primi a commentare l’accaduto la vicesindaca di Flero Elena Franceschini: “Con grande dispiacere ho appreso la triste notizia della tragica dipartita del noto imprenditore flerese Beppe Scuola, un uomo di grande generosità che ha sempre aiutato in caso di necessità i suoi concittadini più fragili. La comunità si stringe nel dolore attorno alla famiglia, alla quale porgo le mie più sentite condoglianze e sono vicina con la preghiera”.