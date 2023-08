Grave incidente sulla Statale 575 a Troina vicino Enna: 1 morto e 4 feriti, bimba di 4 anni salva per miracolo

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un incidente di vaste proporzioni è avvenuto mercoledì 30 agosto sulla statale 575, la strada che collega Troina a Catania, portando alla morte di una 32enne. L’evento ha coinvolto vari veicoli e ha causato anche 4 feriti di cui uno grave, il marito della donna deceduta. La dinamica è attualmente al vaglio delle autorità, mentre si attendono notizie sullo stato di salute delle altre persone coinvolte.

Il luogo dell’incidente

L’evento si è verificato lungo il tratto noto come “rettilineo di San Paolo“, a circa dieci chilometri da Troina, poco dopo le 18.

Coinvolgendo tre veicoli diversi, l’incidente ha provocato la morte di M.G., una donna di 32 anni, e ferite gravi al marito che è stato trasportato in ospedale tramite elisoccorso.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto sulla statale che collega Troina a Catania

Quattro feriti

Una bimba di 4 anni è miracolosamente uscita quasi illesa, mentre altre due persone coinvolte nell’incidente sono un uomo di 53 anni di Troina e una donna di 48 anni di Catania.

Sull’incidente è in corso un’indagine per comprendere la dinamica esatta dell’evento. Fino ad ora, non è stata fornita alcuna ricostruzione precisa dell’accaduto. L’incidente ha anche causato code lungo la statale interessata.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri della stazione di Troina e i Vigili del Fuoco, stanno lavorando sul posto per stabilire i dettagli e i fattori che hanno portato a questa tragica perdita e alle lesioni dei coinvolti.

Incidente nel Biellese

Non è stata una giornata serena sulle strade italiane, martoriate da diversi eventi con esito tragico. Nel primo pomeriggio del 30 agosto, infatti, un altro tragico incidente ha colpito Sagliano Micca, Comune in provincia di Biella.

Un giovane motociclista biellese ha perso la vita nel violento scontro stradale. L’indagine della Polizia Stradale è in corso per determinare le cause dell’incidente.

Il luogo dell’incidente è stato un tratto rettilineo di strada, dove il motociclista ha impattato contro una ringhiera ai margini della carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico, il giovane è stato dichiarato morto sul posto.

Scontro nel Vicentino

Quasi contemporaneamente, un altro incidente si è verificato a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. Un uomo di 52 anni ha perso il controllo della sua auto sulla strada provinciale 350, ribaltandosi e perdendo la vita.

Un passeggero è rimasto ferito, con il coinvolgimento inoltre di un cane che era a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30: il conducente è deceduto sul posto, nonostante l’intervento dei soccorsi, mentre le dinamiche esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento.