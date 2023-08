Grave incidente a Cogollo del Cengio vicino Vicenza, un morto e un ferito: coinvolto anche un cane

Un incidente a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza, si è concluso in tragedia. Un uomo è morto dopo aver perso il controllo della sua auto. Aveva 52 anni. Al suo fianco un secondo occupante che è rimasto ferito. Il sinistro ha coinvolto anche un cane. Le dinamiche sono ancora da accertare: l’auto del 52enne si è ribaltata.

Incidente a Cogollo del Cengio, morto un uomo

Come riporta ‘Alto Vicentino Online’, intorno alle 16:30 di mercoledì 30 agosto un’auto si è ribaltata mentre percorreva la strada provinciale 350 in via Rivona, a Cogollo del Cengio (Vicenza).

A bordo dell’autovettura viaggiavano il conducente di 52 anni, un passeggero e un cane.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un 52enne è morto dopo un grave incidente a Cogollo del Cengio (Vicenza). Ferito un altro occupante e illeso un cane

Nell’indicente è morto il conducente, un uomo di 52 anni di cui non è stata svelata l’identità.

Al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I soccorsi

Poco dopo il sinistro, sul posto sono arrivati i sanitari della Suem.

Il medico a disposizione, purtroppo, ha constatato il decesso del 52enne alla guida.

L’altro occupante è stato stabilizzato sul posto ed è stato successivamente trasportato all’ospedale di Santorso in codice giallo.

Il cane che viaggiava sui sedili posteriori dell’auto è uscito illeso dall’incidente ed è stato preso in custodia dai vigili del fuoco di Schio.

Un’altra tragedia nel Biellese

Nella stessa giornata, mercoledì 30 agosto il Biellese è stato il teatro di un’altra tragedia.

A Sagliano Micca un motociclista si è schiantato contro una ringhiera a bordo strada ed è morto in circostanze ancora da chiarire.

Ancora, a Terrasini (Palermo) martedì 29 agosto un altro motociclista ha perso la vita in un violento incidente lungo la strada statale 113. Secondo le prime indiscrezioni, il centauro avrebbe perso il controllo della sua dueruote a seguiti di un malore di cui sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause.

Secondo alcuni testimoni, il motociclista avrebbe rallentato la sua corsa per poi abbandonare il mezzo e piegarsi su se stesso in segno di sofferenza, proprio come se avesse accusato un malessere improvviso mentre si trovava in sella alla sua moto.