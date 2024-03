Auto si schianta contro un albero vicino Brindisi: morto 68enne, grave la moglie. Forse un malore alla guida

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

Un nuovo incidente stradale si è consumato sulle strade italiane. Questa volta il dramma è avvenuto in Puglia, nella provincia di Brindisi, dove una coppia a bordo della loro auto si è schiantata contro un albero. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ma per l’uomo (68enne) non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo a causa dei gravi traumi riportati. Resta in gravi condizioni, invece, la moglie.

L’ipotesi del malore che ha colpito il 68enne alla guida dell’auto

L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 marzo lungo la strada che collega il comune di Mesagne con il piccolo centro di San Donaci, in provincia di Brindisi.

La coppia era a bordo della propria auto quando, probabilmente a causa di un malore, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un albero.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada che collega Mesagne a San Donaci, in provincia di Brindisi, dove è avvenuto l’incidente

Immediato l’intervento degli operatori del 118 che hanno soccorso i due. Si tratta di un uomo di 68 anni e di sua moglie, una 62enne.

Trasferiti d’urgenza in ospedale: Oronzo Mellone è morto nella notte

Le condizioni di entrambi sarebbero subito apparse critiche. Tanto che i soccorritori hanno dovuto portarli in codice rosso in ospedale.

Il trasferimento d’urgenza, tuttavia, non sarebbe bastato a scongiurare il peggio. Il 68enne Oronzo Mellone, infatti, sarebbe morto nella notte successiva all’incidente.

L’uomo, residente a Trepuzzi (in provincia di Lecce) ha perso la vita in ospedale nella notte tra sabato 2 marzo e domenica 3 marzo. Le sue condizioni sarebbero state troppo critiche a causa dei traumi e delle ferite riportate in seguito all’impatto con l’albero.

La moglie ancora in gravi condizioni

Resta ancora in gravi condizioni, invece, la moglie della vittima del tragico incidente. La donna, una 62enne, sarebbe infatti ancora ricoverata in ospedale.

