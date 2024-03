Incidente sull’Adriatica a Vasto, tre morti e una ferita: nel bilancio del frontale ci sono due minorenni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave il bilancio dell’incidente avvenuto sull’Adriatica nel territorio del Comune di Vasto. Lo scontro ha portato alla morte di tre persone e al ferimento di almeno una quarta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i vigili del fuoco e i carabinieri. Tra le vittime si segnala una minorenne.

Frontale sull’Adriatica

Il primo sabato di marzo si è chiuso con un grave incidente all’altezza di Vasto, sulla strada statale 16. Lo scontro ha coinvolto due vetture: una Jeep Renegade (un altro mezzo simile si è schiantato nella hall di un hotel) e una Bmw coupe.

Delle persone coinvolte tre hanno perso la vita e una quarta è risultata ferita. Le prime squadre giunte nella zona dell’Adriatica coinvolta, nei pressi del parcheggio Casarza, hanno iniziato gli accertamenti per individuare le responsabilità.

Il bilancio dei morti e feriti

Verso le 20:30, in provincia di Chieti, nel territorio del Comune di Vasto, è stato lanciato l’allarme per un grave incidente. Coinvolte cinque persone. Tre risultano decedute, una quarta è ferita e una quinta è stata dichiarata illesa.

Tra le persone decedute c’è una ragazza minorenne, di appena 15 anni, che viaggiava a bordo della Jeep Renegade con un uomo. Entrambi sono morti sul colpo. L’altra giovane, anch’essa minore, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Pio di Pietralcina. L’altro deceduto è il proprietario della Bmw, un noto ristoratore della zona.

Le dinamiche

Le forze dell’ordine sono a lavoro da diverse ore per ricostruire le dinamiche dell’incidente mortale. Al momento si apprende che lo scontro tra le due vetture è avvenuto in maniera frontale (come nel caso dell’incidente in provincia di Teramo che ha portato al decesso di un 43enne).

Proseguono gli accertamenti per conoscere le responsabilità dell’incidente. Fondamentale sarà la testimonianza della quinta persona rimasta illesa. Si attende, con impazienza, che le condizioni della giovane siano confermate come stabili e fuori pericolo.