Auto si ribalta e travolge due pedoni, muore una donna di 77 anni a Lorenteggio (Milano)

Una donna di 77 anni è morta per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 8 settembre nel quartiere Lorenteggio, a Milano. La vittima è stata travolta da una delle due auto che si sono scontrate, intorno alle 17,30, all’incrocio tra via Inganni e via Lorenteggio. L’anziana si trovava sul marciapiede ed è stata travolta dal mezzo. Trasportata presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, la donna è morta poco dopo il ricovero.

Un 84enne ricoverato in prognosi riservata

Nell’incidente è rimasto ferito anche un uomo di 84 anni, ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Milano. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma secondo le prime informazioni le due auto si sarebbero scontrate per una mancata precedenza.

Niente da fare per la 77enne, deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale in ambulanza.

Feriti anche gli occupanti dell’auto che si è ribaltata

Nello scontro sono rimasti feriti anche i due occupanti dell’auto che si è ribaltata, anch’essi di 77 anni, marito e moglie. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Raffaele, dove sono giunti con un codice giallo, dopo essere stati liberati dai vigili del fuoco.

Sul posto, come riportato da Milano Today, sono intervenute in totale 4 ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica del 118 oltre agli agenti della polizia locale.

A questi ultimi sono stati affidati i rilievi dell’incidente, necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Altri incidenti mortali nei giorni scorsi a Milano

Sempre a Milano, nella notte tra giovedì e venerdì, un altro incidente stradale è costato la vita a una ragazza di 26 anni, Giorgia Dalusio, deceduta dopo uno scontro avvenuto in zona Quarto Oggiaro.

Mercoledì 6 settembre, in via Fatebenefratelli, una ragazza di 26 anni è stata travolta da una moto mentre attraversava la strada. Martedì 29 agosto, in via Caldara, una ragazza di 28 anni è morta dopo un incidente con un camion.

Lunedì 28 agosto, invece, un uomo di 89 anni è stato investito e ucciso da un taxi in via Francesco Pecorari, non lontano dal duomo.