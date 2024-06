Auto prende fuoco al distributore di benzina in via Tiburtina a Roma: donna grave, l'esercente ha un malore

A Roma, in via Tiburtina, un’auto ha preso fuoco presso un distributore di benzina. Mentre il benzinaio stava effettuando il rifornimento di Gpl, le fiamme si sono sprigionate per cause ancora da chiarire e hanno avvolto la Fiat Panda con a bordo una donna di 59 anni.

A fuoco l’auto a Gpl

Il dramma è avvenuto attorno alle 14:30 di venerdì 21 giugno, all’altezza del civico 1.641 sulla Tiburtina, all’incrocio con viale del Tecnopolo.

La signora che era a bordo dell’auto è riuscita a slacciarsi la cintura di sicurezza e a uscire dall’abitacolo, ma era già stata avvolta dalle fiamme e ha riportato ustioni sul 70-80% del corpo, come riporta l’edizione romana del Corriere della sera.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui è avvenuta la tragedia.

Gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale hanno posto l’auto a Gpl sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. La prima ipotesi da vagliare sarà quella del guasto meccanico: si cercherà innanzitutto di capire se alla base degli eventi ci sia stata una rottura nell’erogatore di Gpl o nella valvola dell’automobile.

Si cercherà anche di capire se, eventualmente, l’esercente possa avere messo in atto manovre non corrette.

Donna gravissima

Il posto è stato raggiunto da due ambulanze del 118 e da un elicottero. La 59enne è stata stabilizzata e intubata, poi è stata trasportata al Sant’Eugenio. Le sue condizioni sono giudicate gravissime. Il personale medico si riserva la prognosi.

Benzinaio colto da malore

Quando ha assistito alla scena, il benzinaio è stato colto da un malore e ha avuto bisogno di essere soccorso.

I precedenti

Un caso simile, ma con conseguenze molto meno drammatiche, era avvenuto a Bologna lo scorso marzo: un furgone aveva preso fuoco presso un distributore in via Massarenti.

E a Palermo nel novembre del 2023 un uomo a bordo di una Fiat Stilo aveva fatto rifornimento in un distributore in zona viale Regione Siciliana Sud Est. Subito dopo la sua auto ha preso fuoco. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo.