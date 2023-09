Incidente a Francavilla al Mare, 24enne perde il controllo della moto e muore dopo un violento urto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un grave incidente stradale si è verificato in zona Foro a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Un giovane di 24 anni, L.F. le sue iniziali, ha perso la vita. Il ragazzo era alla guida di una moto quando ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Il giovane, secondo la prima ricostruzione, è morto sul colpo. Nell’incidente non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

La vittima è un 24enne di Crecchio

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 4 settembre in via Vittoria Colonna, nel territorio comunale di Francavilla al Mare. A perdere la vita è stato un 24enne di Crecchio, piccolo comune in provincia di Chieti.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Il Centro, il giovane stava tornando a casa dopo aver passato la giornata sul litorale del comune abruzzese. Inutili gli immediati soccorsi: per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà

Inutili i soccorsi

Oltre ai mezzi del 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del mezzo coinvolto nello schianto.

Spetterà agli uomini della polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, anche se al momento non sembra che ci siano altri mezzi coinvolti. A quanto pare, infatti, il giovane ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada in maniera autonoma.

Tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso. La viabilità è rimasta interrotta per alcune ore in modo da consentire agli agenti di effettuare i rilievi del caso.