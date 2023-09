Violento incidente frontale tra due auto: sacerdote 82enne muore mentre si recava a messa

Nel violento impatto frontale tra due vetture un uomo è rimasto ferito mentre un secondo, un sacerdote di 82 anni che si stava recando in chiesa per assistere alla messa, è deceduto. A causa delle ferite riportate nell’incidente, il parroco è morto sul posto.

Lo schianto a Grazzanise

Il terribile schianto è avvenuto intorno alle ore 18 della giornata di ieri – venerdì 8 settembre – sulla Provinciale 147, in località Serra Lunga, a Grazzanise, comune della provincia di Caserta, in Campania.

A scontrarsi frontalmente sono state due vetture, provenienti da corsie opposte: una Fiat 600, con due persone all’interno, e una Ford Kuga, nella quale era presente il solo conducente.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale è avvenuto lo scontro frontale tra due vetture, che ha portato alla morte dell’82enne don Maurizio Granara

In seguito all’impatto, i due guidatori sono rimasti feriti mentre le condizioni dell’unico passeggero, l’82enne Maurizio Granara, originario di Calasetta, nel Cagliaritano, sono da subito apparse gravissime. L’uomo si stava recando in chiesa a Francolise (Caserta) per assistere alla messa in occasione della Natività della Beata Vergine Maria.

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo sul posto sono giunti gli operatori sanitari, arrivati con due ambulanze del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, le volanti della polizia di Stato e le gazzelle dei carabinieri e i volontari del nucleo comunale di Protezione civile di Grazzanise.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell’82enne dalle lamiere, ma per lui non era già più possibile far nulla, con il personale medico che ha dovuto dichiarare sul posto il decesso dell’uomo. La sua salma, dopo l’autorizzazione del pm del tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà sottoposta agli esami autoptici.

I conducenti delle due auto invece, che hanno riportato ferite in varie parti del corpo, sono stati trasportati all’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno. La strada provinciale è stata completamente interdetta alla circolazione per diverse ore, mentre le forze dell’ordine eseguivano i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica e si occupavano della messa in sicurezza del tratto stradale interessato.

Cordoglio per la morte di don Maurizio Granara

Don Maurizio Granara era stato in passato sacerdote della chiesa di Lago Patria (frazione di Giugliano, nel Napoletano) e più recentemente assegnato alla casetta di Nazareth del tempio di San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta.

Il sindaco di Grazzanise, Enrico Petrella, ha commentato l’accaduto: “C’è grande amarezza per la morte di don Maurizio, ed esprimo sincero cordoglio alla famiglia”. Anche il sacerdote della Parrocchia della Sacra Famiglia di Lago Patria si è unito al cordoglio: “Il nostro don Maurizio, questo pomeriggio è tragicamente deceduto in un incidente stradale. Siamo distrutti dal dolore ed attendiamo il giorno e la data dei funerali”.

Don Maurizio era stato ordinato sacerdote il 18 marzo del 1973 nel Duomo di Aversa, e negli anni si era sempre speso per i più deboli e i più bisognosi di aiuto, dai migranti ai meno abbienti. Bisognerà ora attendere i risultati delle indagini per capire la dinamica dell’incidente che ha portato alla sua morte.