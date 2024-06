Mark Rutte nuovo segretario generale della Nato dopo Jens Stoltenberg: le reazioni di Putin e Zelensky

Il premier olandese Mark Rutte è stato nominato come prossimo segretario generale della Nato. Succederà a Jens Stoltenberg. Lo ha annunciato l’Alleanza tramite una nota. Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky hanno commentato l’imminente cambio al vertice.

Mark Rutte nominato segretario generale della Nato: prenderà il posto di Jens Stoltenberg

Rutte assumerà le sue funzioni a partire dal primo ottobre 2024, quando scadrà il mandato del socialdemocratico norvegese, che guida l’Alleanza da un decennio.

“Mi rallegro caldamente per la scelta degli alleati di nominare Mark Rutte come mio successore – ha commentato via social Stoltenberg -. Mark è un vero atlantista, un forte leader e un costruttore di consenso”.

Fonte foto: ANSA Mark Rutte

“Gli auguro ogni successo, mentre continuiamo a rafforzare la Nato”, ha aggiunto Stoltenberg.

Anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è detta felice della nomina: “La tua leadership e la tua esperienza saranno cruciali per l’Alleanza in questi tempi difficili, non vedo l’ora di lavorare con te per rafforzare ulteriormente la partnership tra la Nato e l’Ue“.

Le parole di Mark Rutte: “Onore immenso”

“È un onore immenso essere nominato segretario generale della Nato. L’Alleanza è e rimarrà la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva. Guidare questa organizzazione è una responsabilità che non prendo alla leggera”. Così Rutte sui social.

“Sono grato a tutti gli alleati – ha continuato Rutte – per aver riposto in me la loro fiducia. Non vedo l’ora di assumere l’incarico con grande vigore in ottobre, come successore di Jens Stoltenberg, che ha fornito alla Nato una leadership eccezionale negli ultimi dieci anni e per il quale ho sempre nutrito grande ammirazione”.

Le reazioni di Putin e Zelensky

Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha così commentato la nomina del premier olandese a capo della Nato: “Difficilmente può cambiare qualcosa nella linea generale” dell’Alleanza “e dei suoi Stati membri”.

“Sia come Stati membri indipendenti sotto la guida diretta degli Stati Uniti sia insieme come alleanza stanno lavorando per infliggere una sconfitta strategica alla Russia”, ha aggiunto Peskov, rimarcando che “in questo momento” la Nato “è ostile” a Mosca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato su X con Mark Rutte, definendolo “un leader forte e rispettoso dei principi” che “ha dimostrato la sua risolutezza e visione in molte occasioni negli ultimi anni”.

Zelensky ha ringraziato l’uscente Jens Stoltenberg “per il suo notevole contributo al rafforzamento della Nato nei dieci anni del suo mandato nonché per il suo incrollabile sostegno alla lotta per la libertà dell’Ucraina”.