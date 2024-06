Ilaria Salis al Parlamento europeo, la foto dal suo ufficio di Bruxelles il primo giorno: "Tutto vero"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo l’elezione ottenuta alle scorse europee, Ilaria Salis è diventata ufficialmente un’eurodeputata. L’attivista, dopo mesi passati in un carcere ungherese, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto da Bruxelles, dal suo ufficio al Parlamento europeo.

La foto dall’ufficio di Ilaria Salis

“È tutto vero!”. Con queste semplici parole, Ilaria Salis ha espresso la sua felicità per essere finalmente arrivata al Parlamento europeo, in qualità di neo europarlamentare.

La Salis ha postato sul proprio profilo Instagram una foto dal suo nuovo ufficio, nella quale è ritratta sorridente con al collo il badge da europarlamentare.

La foto di una sorridente Ilaria Salis appena giunta nel suo nuovo ufficio al Parlamento europeo, a Bruxelles

Ilaria Salis dal febbraio 2023 è stata in un regime di carcere preventivo in Ungheria, dopo essere stata accusata di lesioni ai danni di alcuni militanti neonazisti (per la quale ha sempre dichiarato la propria innocenza) e aver rifiutato un patteggiamento a 11 anni di reclusione.

Al Parlamento europeo di Bruxelles

La notizia era però giunta sotto i riflettori solo molti mesi dopo, nel dicembre 2023, quando le immagini del suo ingresso in tribunale in Ungheria, con caviglie e polsi incatenati, hanno creato molto scalpore in Italia, sollevando l’indignazione dell’opinione pubblica.

Alla fine, grazie al sempre maggior spazio che il caso ha ottenuto nei media italiani, Ilaria Salis è stata posta agli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico. Poi, lo scorso aprile, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno annunciato la candidatura della Salis alle elezioni europee, nelle circoscrizioni nord-occidentale e insulare.

Ilaria Salis ha ottenuto oltre 178mila preferenze, venendo così eletta al Parlamento europeo. E mentre il governo ungherese ha fatto sapere di essere intenzionato a chiedere la revoca dell’immunità parlamentare, la nuova europarlamentare ha già condiviso i punti che la guideranno nel suo nuovo percorso istituzionale.

Gli obiettivi di Ilaria Salis

Come già annunciato nei giorni scorsi sui propri canali social, Ilaria Salis ha detto che a Bruxelles si occuperà di diritti dei carcerati e di diritto alla casa, delle migrazioni, della questione giovanile e del precariato lavorativo.

Proprio sul tema del diritto alla casa l’attivista milanese, che è stata accusata di aver occupato abusivamente un immobile popolare nel centro di Milano, accumulando un debito di 90mila euro, la Salis si è da subito attivata, affermando che “chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari”.

Intanto è prevista per oggi, mercoledì 26 giugno, la votazione per una mozione presentata al Consiglio regionale della Lombardia, con la quale si chiede di pignorare lo stipendio da europarlamentare della Salis per sanare il presunto debito accumulato con Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) Milano.