Ascolti tv e dati Auditel domenica 3 marzo: vince Màkari, Chiara Ferragni da Fabio Fazio a Che tempo sul podio

La Rai centra il tris. Domenica 3 marzo la tv di Stato domina la prima serata, e l’access prime time. Si impone, in sequenza, con L’Eredità e Affari tuoi ma anche con Màkari su Rai 1, che chiude davanti a Che tempo che fa con Fabio Fazio su Nove, forte dell’intervista a Chiara Ferragni, mentre al terzo c’è Lo show dei record su Canale 5. Ai piedi del podio Campionati mondiali indoor di Atletica leggera su Rai 2, poi Indovina chi viene a cena su Rai 3, The legend of Tarzan su Italia 1 e Zona bianca su Rete 4. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata del 3 marzo: Fazio sul podio, trionfa Màkari

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Màkari : 4.111.000 spettatori (23,2%);

: 4.111.000 spettatori (23,2%); Nove – Che tempo che fa : 2.979.000 spettatori (14%);

: 2.979.000 spettatori (14%); Canale 5, Lo show dei record: 1.973.000 spettatori (13%).

E ancora:

Nove – Che tempo che fa – Il tavolo : 1.316.000 spettatori (9,8%);

: 1.316.000 spettatori (9,8%); Rai 2, Campionati mondiali indoor di Atletica leggera : 920.000 spettatori (4,6%);

: 920.000 spettatori (4,6%); Rai 3, Indovina chi viene a cena : 984.000 spettatori (5,1%);

: 984.000 spettatori (5,1%); Italia 1, The legend of Tarzan : 868.000 spettatori (4,7%);

: 868.000 spettatori (4,7%); Rete 4, Zona bianca: 536.000 spettatori (3,7%);

536.000 spettatori (3,7%); La7, Il socio : 356.000 spettatori (2,2%);

: 356.000 spettatori (2,2%); Tv8, A testa alta: 253.000 spettatori (1,3%).

Fonte foto: ANSA Amadeus, conduttore di Affari Tuoi, in “pausa” dopo Sanremo

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi : 5.431.000 spettatori (25,3%);

: 5.431.000 spettatori (25,3%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.938.000 spettatori (13,7%);

: 2.938.000 spettatori (13,7%); Italia 1, NCIS: 1.261.000 spettatori (5,9%).

E ancora:

Rai 3, Chesarà: 775.000 spettatori (3,8%);

775.000 spettatori (3,8%); Rete 4, Stasera Italia Weekend – Prima parte: 665.000 spettatori (3,2%);

665.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 657.000 spettatori (3,1%);

: 657.000 spettatori (3,1%); Rete 4, Stasera Italia Weekend – Seconda parte: 656.000 spettatori (3%);

656.000 spettatori (3%); La7, In altre parole!: 644.000 spettatori (3%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 4.560.000 spettatori (25,4%);

4.560.000 spettatori (25,4%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.354.000 spettatori (21,4%);

3.354.000 spettatori (21,4%); Canale 5, Avanti un altro!: 3.027.000 spettatori (17,4%).

E ancora:

Rai 3, Tg Regione : 2.639.000 spettatori (14,2%);

: 2.639.000 spettatori (14,2%); Canale 5, Avanti il primo!: 2.238.000 spettatori (15,1%);

2.238.000 spettatori (15,1%); Rai 2, 90° minuto : 817.000 spettatori (5,5%);

817.000 spettatori (5,5%); Rai 2, 90° minuto – Tempi supplementari : 703.000 spettatori (4%);

703.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI Miami: 698.000 spettatori (3,7%);

698.000 spettatori (3,7%); Rete 4, Tempesta d’amore: 515.000 spettatori (2,6%);

515.000 spettatori (2,6%); Rai 2, Tg Sport Sera : 514.000 spettatori (3,8%);

514.000 spettatori (3,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 443.000 spettatori (2,7%);

443.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Hotel : 416.000 spettatori (2,4%);

: 416.000 spettatori (2,4%); Nove, Che tempo che farà: 371.000 spettatori (2%);

371.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy: 323.000 spettatori (2,2%);

323.000 spettatori (2,2%); La7, Caccia al ladro: 221.000 spettatori (1,4%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.