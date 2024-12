Ascolti tv ieri mercoledì 11 dicembre chi ha vinto tra Andrea Bocelli in concerto, Oceania e Chi l'ha visto

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 11 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, la premiano nel preserale con L’Eredità e nell’access prime time dove vince Affari Tuoi contro Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata però Oceania finisce dietro al concerto di Andrea Bocelli (Canale 5) seppur davanti a Chi l’ha visto (Rai 3).

Ascolti tv 11 dicembre, chi ha vinto tra Andrea Bocelli in concerto Oceania, Chi l’ha visto e Amadeus

La prima serata è vinta da Canale 5 con Andrea Bocelli 30: The celebration (2.492.000 spettatori e 16,4% di share), seguito da Oceania su Rai 1 (2.005.000 spettatori; 11,9%) e Chi l’ha visto su Rai 3 (1.558.000 spettatori; 10%).

Fuori dal podio la Finché c’è prosecco c’è speranza su Rai 2 (1.256.000 spettatori; 7,2% di share), La Corrida di Amadeus sul Nove (974.000 spettatori, 574%), Operazione 6/12: Attacco al presidente su Italia 1 (809.000 spettatori; 5%); Champions League su Tv con Borussia Dortmund – Barcellona (769.000 spettatori, 4,2%), Fuori dal coro su Rete 4 (675.000 spettatori; 5%), Lenin su La7 (651.000 spettatori; 3,7%).

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: Affari Tuoi contro Striscia la Notizia

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30). Doppietta di Rai 1 con Affari tuoi (5.631.000 spettatori, 28,3% di share) e Cinque minuti di Bruno Vespa (4.654.000 spettatori; 23,8%) davanti a Striscia la Notizia e a Canale 5 (2.908.000 spettatori; 14,6%).

Ai piedi del podio il solito Otto e mezzo su La7 (1.629.000 spettatori, 8,1%), seguito dal duo di Rai 3 formato da Un Posto al Sole (1.361.000 spettatori; 6,8%) e Il cavallo e la torre (1.192.000 spettatori; 6,1%). Tra loro NCIS su Italia 1 (1.287.000 spettatori; 6,5%). Quindi Rete 4 con 4 di Sera (947.000 spettatori la prima parte, 4,8%; 774.000 spettatori la seconda parte, 3,9%), poi Amadeus sul Nove con Chissà chi è (469.000 spettatori la prima parte, 2,4%; 521.000 spettatori la seconda, 2,6%), infine Tv8 con il prepartita della Champions League (339.000 spettatori; 1,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Si chiude con i dati del preserale (dalle 18 alle 20). Davanti a tutti L’Eredità su Rai 1 (4.242.000 spettatori, 25,5% di share; La sfida dei 7 ne mette insieme 2,972.000 spettatori, 21,3%), seguito da La Ruota della Fortuna di Canale 5 (3.744.000 spettatori, 23,5%; Gira la Ruota della Fortuna si ferma invece a 2.622.000 spettatori, 19,8%) e il TGR di Rai 3 (2.465.000 spettatori, 14,1%).

A seguire di nuovo Rai 3 con Blob (984.000 spettatori, 5,2% di share) e Nuovi eroi (885.000 spettatori, 4,5%), quindi Rete 4 con La Promessa (832.000 spettatori, 4,5%), Rai 2 con NCIS (353.000 spettatori nel primo episodio, 2,3%; 536.000 nel secondo, 2,9%), Italia 1 con CSI (493.000 spettatori, 2,7%), il Nove con Don’t Forget the Lyrics (407.000 spettatori, 2,2%), Tv8 con 4 Ristoranti (363.000 spettatori, 2,2%), di nuovo Italia 1 con Studio Aperto Mag (347.000 spettatori, 2,4%) e ancora Rai 2 con TgSport Sera (275.000 spettatori, 2,1%),

E ancora La7 con Famiglie d’Italia (264.000 spettatori, 1,7%) e ancora il Nove con Cash or Trash (252.000 spettatori, 2%).