Ascolti tv sabato 7 dicembre 2024 chi ha vinto la sfida tra Il Volo e Cyrano: i dati Auditel

Sfida tra Rai e Mediaset negli ascolti tv. I dati auditel di sabato 7 dicembre premiano Canale 5 con la replica de Il Volo – Tutti per uno che arriva al 22,9% di share. Male Rai 1 con la prima della Scala, in onda dalle 18 alle 22, che ottiene il 10.2% e Cyrano, in onda dalle 22:24 alle 00:24, che ottiene solo il 3,3%. Sul podio anche La7, con In altre parole, e Italia 1 con il film Sonic. Mediaset vince anche nel preserale e nell’access prime time con Striscia la Notizia e la Ruota della Fortuna. Ecco tutti i dati Auditel sugli ascolti tv di sabato 7 dicembre.

Ascolti tv 7 dicembre: vince Il Volo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, I l Volo – Tutti per uno : 2.933.000 spettatori (22.9%);

: 2.933.000 spettatori (22.9%); La7, In altre parole : 1.030.000 spettatori (6.2%).

: 1.030.000 spettatori (6.2%). Italia1, Sonic – Il film: 824.000 spettatori (5.2%);

Fuori dal podio:

Rai2, S.W.A.T. : 825.000 spettatori (5%);

: 825.000 spettatori (5%); Rai3, Sapiens – Un Solo Pianeta : 784.000 spettatori (5%);

: 784.000 spettatori (5%); Rete4, Commando: 738 .000 spettatori (4.7%);

.000 spettatori (4.7%); Nove, Accordi & Disaccordi : 501.000 spettatori (3.4%).

: 501.000 spettatori (3.4%). Rai1, Cyrano : 402.000 spettatori (3.3%)

: 402.000 spettatori (3.3%) Tv8, 4 Hotel : 347.000 spettatori (2.9%);

: 347.000 spettatori (2.9%); Tv8, 4 Ristoranti: 405.000 spettatori (2.4%);

Fonte foto: ANSA Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, Striscia la Notizia : 4.183.000 spettatori (23.3%);

: 4.183.000 spettatori (23.3%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.337.000 spettatori (7.5%);

: 1.337.000 spettatori (7.5%); Rete4, 4 di Sera Weekend: 943.000 spettatori (5.3%)

Fuori dal podio:

Rai2, TG2 Post : 904 spettatori (5%);

: 904 spettatori (5%); Rai3, Nuovi Eroi : 522.000 spettatori (2.9%);

: 522.000 spettatori (2.9%); Tv8 4 Ristoranti : 416.000 spettatori (2.3%);

: 416.000 spettatori (2.3%); Nove Chissà chi è: 390.000 spettatori (2.2%).

Gli ascolti tv del preserale:

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.964.000 spettatori (26.5%);

: 3.964.000 spettatori (26.5%); Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 2.934.000 spettatori (22.4%);

: 2.934.000 spettatori (22.4%); Rai3, TGR: 2.350.000 spettatori (14.6%);

Fuori dal podio:

Rai1, Prima alla Scala (dalle 18 alle 22:19): 1.603.000 spettatori (10.2%);

(dalle 18 alle 22:19): 1.603.000 spettatori (10.2%); Rai2, Sci – Coppa del Mondo maschile : 563.000 spettatori (4.1);

: 563.000 spettatori (4.1); Rai2, Dribbling : 556.000 spettatori (3.3%);

: 556.000 spettatori (3.3%); Italia1, Studio Aperto Mag : 463.000 spettatori (3.3%);

: 463.000 spettatori (3.3%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 640.000 spettatori (3.9%);

: 640.000 spettatori (3.9%); Rai3, Blob : 992.000 spettatori (5.7%);

: 992.000 spettatori (5.7%); Rete4, La Promessa : 747.000 spettatori (4.4%);

: 747.000 spettatori (4.4%); La7, Famiglie d’Italia : 335.000 spettatori (2.3%);

: 335.000 spettatori (2.3%); Tv8, prove di Formula 1 : 496.000 (3.5%);

: 496.000 (3.5%); Nove, Fratelli di Crozza: 403.000 spettatori (2.5%).

Chi gestisce l’Auditel e come funzionano i dati

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.