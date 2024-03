Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: le scuse sul caso pandoro e la rivelazione su Fedez

Chiara Ferragni, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, sul Nove, ha parlato del caso pandoro e della crisi del suo rapporto con il marito Fedez.

“Allontanamento? Vediamo, non è strategia”

Ferragni ha confermato da Fabio Fazio, durante la puntata di “Che tempo che fa” andata in onda sul Nove domenica 3 marzo, di vivere un momento difficile con il marito, Fedez. “Momento di allontanamento con Federico? Vediamo, non so. Dietro qualsiasi mossa io faccio si pensa che ci sia un pool di esperti – ha spiegato Ferragni – non è così. Non è una strategia. Non c’è differenza tra mondo reale e virtuale” ha aggiunto.

Sulla sua presenza sui social, l’influencer ha dichiarato: “Io continuerò a fare così, è il mio modo di raccontare me stessa”, ha aggiunto. “Con Federico ci sentiamo, è un periodo di crisi, lo abbiamo avuto anche in passato, questa è una crisi un pò più forte, vediamo”, ha sottolineato, secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse.

“Ondata d’odio contro di me”

L’influencer ha confessato di vivere un periodo difficile della sua vita: “Sto bene, sono contenta di essere qua, la mia storia è piccola cosi rispetto alle tragedie che succedono nel mondo. Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di un’ondata d’odio“.

“Tu penseresti che una come me è preparata ad un’ondata di odio del genere – ha spiegato, incalzata da Fabio Fazio – perché sono Chiara Ferragni. Sei preparata però niente ti prepara alla violenza di certi attacchi. Niente ti prepara alla violenza che arriva da tutte le parti”.

Sui social media: “Diventano un incubo quando le cose vanno male, è un gioco. Quando le cose vanno bene ti senti invincibile, quando vieni criticata aspramente ti senti un pò accerchiata ed è stato difficile negli ultimi mesi”, ha aggiunto.

Fonte foto: ANSA

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio

Le scuse sul caso Pandoro

L’imprenditrice e influencer, indagata a Milano e a Cuneo per truffa aggravata nell’inchiesta sul caso del pandoro Balocco “Pink Christmas”, ha dichiarato, ospite di Fabio Fazio, che “la sentenza dell’Antitrust è stata uno spartiacque. Se le persone hanno frainteso, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. Da lì è iniziato un momento di grande cambiamento“.

“Avevo fatto tutto in totale buona fede – ha proseguito l’influencer – alcune persone hanno frainteso. Chiedo scusa, non faccio più operazione di questo genere. Voglio restituire tutto”.