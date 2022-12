Ascolti tv, dati Auditel di martedì 6 dicembre: Cristiano Ronaldo in panchina ai Mondiali attira gli italiani

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un altro importante successo di share per la Rai, che secondo i dati Auditel di martedì 6 dicembre si impone nuovamente su Mediaset – e su Le Iene – grazie alla partita tra Portogallo e Svizzera, che ha visto i lusitani vincere addirittura 6-1, centrando quindi la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale in Qatar nonostante Cristiano Ronaldo relegato in panchina per quasi tutto il match. Una notizia, che ovviamente ha attirato gli italiani: in oltre 6,5 milioni hanno assistito al successo della squadra di Fernando Santos. Solita bagarre invece nel preserale tra L’Eredità – su Rai 1 – e Caduta Libera – su Canale 5 -, mentre nel prime time conferma buoni numeri Striscia la Notizia. Ecco tutti i dati.

La prima serata del 6 dicembre: Qatar 2022 su tutti

Di seguito i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Brasile-Corea del Sud : 6.547.000 spettatori (30%);

: 6.547.000 spettatori (30%); Rai 1, Il Circolo dei Mondiali : 2.192.000 spettatori (12,1%);

: 2.192.000 spettatori (12,1%); Canale 5, Con l’aiuto del cielo : 1.859.000 spettatori (10,9%);

: 1.859.000 spettatori (10,9%); Italia 1, Le Iene : 1.602.000 spettatori (12,8%);

: 1.602.000 spettatori (12,8%); La7, diMartedì : 1.314.000 spettatori (8%);

: 1.314.000 spettatori (8%); Rai 3, Cartabianca : 1.109.000 spettatori (6,8%);

: 1.109.000 spettatori (6,8%); Rete 4, Il domani tra di noi : 919.000 spettatori (5,2%);

: 919.000 spettatori (5,2%); Rai 2, Il gioiello nascosto : 721.000 spettatori (3,8%);

: 721.000 spettatori (3,8%); Nove, Reazione a catena : 384.000 spettatori (2,2%);

: 384.000 spettatori (2,2%); Tv8, Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?: 277.000 spettatori (1,5%).

I dati del preserale

Ecco i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità – Sfida al campione : 4.270.000 spettatori (26,9%);

: 4.270.000 spettatori (26,9%); Canale 5, Caduta Libera : 3.513.000 spettatori (20,8%);

: 3.513.000 spettatori (20,8%); Rai 3, TGR : 3.005.000 spettatori (16,7%);

: 3.005.000 spettatori (16,7%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 2.536.000 spettatori (16,8%);

: 2.536.000 spettatori (16,8%); Rai 3, Blob : 1.172.000 spettatori (5,7%);

: 1.172.000 spettatori (5,7%); Rai 2, FBI : 983.000 spettatori (4,9%);

: 983.000 spettatori (4,9%); Rai 3, Nuovi eroi : 978.000 spettatori (4,6%);

: 978.000 spettatori (4,6%); Rete 4, Tempesta d’Amore : 838.000 spettatori (4%);

: 838.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI : 625.000 spettatori (3,3%);

: 625.000 spettatori (3,3%); Rai 2, Hawaii Five : 527.000 spettatori (3,1%);

: 527.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 357.000 spettatori (2,2%);

: 357.000 spettatori (2,2%); La7, Lingo – Parole in gioco : 322.000 spettatori (1,7%);

: 322.000 spettatori (1,7%); La7, Lingo – Parole in gioco: La prima sfida: 191.000 spettatori (1,3%).

Fonte foto: ANSA La ressa dei fotografi per avere uno scatto di Cristiano Ronaldo in panchina

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Striscia la Notizia : 3.764.000 spettatori (16,8%);

: 3.764.000 spettatori (16,8%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.643.000 spettatori (7,2%);

: 1.643.000 spettatori (7,2%); La7, Otto e mezzo : 1.610.000 spettatori (7,1%);

: 1.610.000 spettatori (7,1%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.278.000 spettatori (5,7%);

: 1.278.000 spettatori (5,7%); Rai 2, Tg2 Post : 1.085.000 spettatori (4,8%);

: 1.085.000 spettatori (4,8%); Italia 1, NCIS : 1.048.000 spettatori (4,7%);

: 1.048.000 spettatori (4,7%); Rete 4, Stasera Italia prima parte : 878.000 spettatori (4%);

: 878.000 spettatori (4%); Rete 4, Stasera Italia seconda parte : 873.000 spettatori (3,9%);

: 873.000 spettatori (3,9%); Tv8, 100% Italia : 554.000 spettatori (2,4%);

: 554.000 spettatori (2,4%); Nove, Don’t Forget the Lyrics: 479.000 spettatori (2%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Queste famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.