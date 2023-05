Arriva il ciclone mediterraneo e le previsioni meteo peggiorano: rovesci e temporali in arrivo sull'Italia

Il secondo weekend di maggio è trascorso all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia e le previsioni meteo per la settimana appena iniziata non sembrano accennare a miglioramenti. Anzi, l’arrivo del ciclone mediterraneo verso la Sicilia desta nuove preoccupazioni.

Allerta meteo in diverse regioni, rossa in Sicilia

Nel suo bollettino di criticità, la Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse sull’Italia per la giornata di lunedì 15 maggio, con allerta meteo rossa in Sicilia per rischio idraulico e idrogeologico.

In aggiunta a ciò, sempre lunedì 15 maggio, è allerta meteo arancione, oltre che in Sicilia, anche in Emilia Romagna (moderata criticità per rischio idrogeologico). Oltre a Sicilia ed Emilia Romagna, risultano altre regioni italiane in allerta gialla (criticità ordinaria) per il maltempo: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Il meteo della settimana

Ma come sarà il meteo in Italia fino al weekend? Di seguito sono riportate le previsioni, giorno per giorno, degli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 15 maggio

Nord: cielo soleggiato sui settori di pianura, qualche annuvolamento nel pomeriggio sui settori alpini e prealpini ma in associazione a fenomeni sporadici e solo occasionalmente a carattere temporalesco;

cielo soleggiato sui settori di pianura, qualche annuvolamento nel pomeriggio sui settori alpini e prealpini ma in associazione a fenomeni sporadici e solo occasionalmente a carattere temporalesco; Centro: piogge in arrivo sull’Abruzzo, più abbondanti dal pomeriggio e, sempre dal pomeriggio, anche sul basso Lazio ma in forma debole; cielo sereno o poco nuvoloso altrove con nubi in aumento serale su Marche, Umbria e Toscana associate in nottata a rovesci, anche moderati sulle Marche;

piogge in arrivo sull’Abruzzo, più abbondanti dal pomeriggio e, sempre dal pomeriggio, anche sul basso Lazio ma in forma debole; cielo sereno o poco nuvoloso altrove con nubi in aumento serale su Marche, Umbria e Toscana associate in nottata a rovesci, anche moderati sulle Marche; Sud: forte maltempo sulla Sicilia soprattutto occidentale, con temporali e nubifragi. Nubi irregolari sui settori peninsulari con piogge e rovesci, anche temporaleschi, a carattere sparso su Campania, Basilicata, Puglia e Molise,

Martedì 16 maggio

Nord: maltempo in Emilia-Romagna con forti piogge e temporali e fenomeni diffusi anche su Triveneto e Lombardia. Maggiore variabilità al Nordovest. Temperature in calo, con massime comprese tra i 16 e i 21 gradi;

maltempo in Emilia-Romagna con forti piogge e temporali e fenomeni diffusi anche su Triveneto e Lombardia. Maggiore variabilità al Nordovest. Temperature in calo, con massime comprese tra i 16 e i 21 gradi; Centro: tempo perturbato con piogge e temporali, localmente anche intensi, in particolar modo sul versante adriatico. Temperature in diminuzione, con massime tra i 17 e i 20 gradi;

tempo perturbato con piogge e temporali, localmente anche intensi, in particolar modo sul versante adriatico. Temperature in diminuzione, con massime tra i 17 e i 20 gradi; Sud: piogge e rovesci anche intensi su Campania, Calabria, Foggiano, Basilicata e Molise, maggiore variabilità altrove. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra i 16 e i 22 gradi.

Mercoledì 17 maggio

Nord: molte nubi ovunque con fenomeni ancora forti in Emilia-Romagna e localmente su basso Veneto e Friuli; piogge più irregolari attese altrove. Temperature stabili, con massime tra i 16 e i 21 gradi;

molte nubi ovunque con fenomeni ancora forti in Emilia-Romagna e localmente su basso Veneto e Friuli; piogge più irregolari attese altrove. Temperature stabili, con massime tra i 16 e i 21 gradi; Centro: marcata instabilità su regioni interne e Adriatico con rovesci e temporali, anche forti nel pomeriggio. Tempo meno instabile altrove. Temperature stabili, con massime tra i 16 e i 20 gradi;

marcata instabilità su regioni interne e Adriatico con rovesci e temporali, anche forti nel pomeriggio. Tempo meno instabile altrove. Temperature stabili, con massime tra i 16 e i 20 gradi; Sud: tempo ancora instabile tra Campania, Molise, alta Puglia, Basilicata e alta Calabria con piogge e temporali. Meglio altrove. Temperature stabili, con massime tra i 17 e i 22 gradi.

Giovedì 18 maggio

Nord: piogge residue sull’Emilia Romagna; nuvolosità irregolare altrove con qualche piovasco diurno, in special modo sui settori alpini e prealpini. Temperature stabili, con massime tra i 17 e i 21 gradi;

piogge residue sull’Emilia Romagna; nuvolosità irregolare altrove con qualche piovasco diurno, in special modo sui settori alpini e prealpini. Temperature stabili, con massime tra i 17 e i 21 gradi; Centro: tempo ancora molto instabile su Toscana, Umbria e Marche con piogge e rovesci; altrove sono attesi fenomeni più probabili sulle zone interne. Temperature stabili, con massime tra i 16 e i 21 gradi;

tempo ancora molto instabile su Toscana, Umbria e Marche con piogge e rovesci; altrove sono attesi fenomeni più probabili sulle zone interne. Temperature stabili, con massime tra i 16 e i 21 gradi; Sud: variabilità con ampie aperture al mattino mentre nel pomeriggio sono previsti acquazzoni sulle aree interne di Molise, Campania e Puglia. Temperature in rialzo, con massime tra i 18 e i 23 gradi.

Venerdì 19 maggio 2023 (tendenza)

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, cielo nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, cielo coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali. Al nord est: nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, cielo nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, cielo coperto con pioggia debole sulle Dolomiti;

– nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, cielo nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, cielo coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali. nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, cielo nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, cielo coperto con pioggia debole sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale del Lazio, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, cielo nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche e sul Gran Sasso;

nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale del Lazio, nubi sparse con ampie schiarite altrove. nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, cielo nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche e sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: cielo coperto con pioggia debole sulle pianure, cielo nuvoloso con locali aperture sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, cielo nuvoloso con locali aperture sulle Murge, cielo coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: cielo coperto con pioggia debole sul cagliaritano, cielo coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda e sulle aree interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato 20 maggio 2023 (tendenza)

Nord – Al nord ovest: cielo coperto con pioggia debole in riviera ligure, cielo coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, piogge di forte intensità sulle Alpi occidentali. Al nord est: cielo coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, cielo coperto con pioggia moderata altrove;

cielo coperto con pioggia debole in riviera ligure, cielo coperto con pioggia moderata sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, piogge di forte intensità sulle Alpi occidentali. cielo coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle Dolomiti, cielo coperto con pioggia moderata altrove; Centro – Sul tirreno: cielo coperto con pioggia moderata sulla capitale, cielo coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: cielo coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso, cielo coperto con pioggia debole altrove;

cielo coperto con pioggia moderata sulla capitale, cielo coperto con pioggia debole altrove. cielo coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso, cielo coperto con pioggia debole altrove; Sud – Sul tirreno: cielo sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, cielo coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, sul litorale ionico e sulle Murge, cielo coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana, cielo coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Piogge di forte intensità sul cagliaritano, cielo coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda e sulle aree interne siciliane, cielo coperto con pioggia debole altrove.

Domenica 21 maggio 2023 (tendenza)

Nord – Al nord ovest: cielo coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, cielo coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e centrali. Al nord est: nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e in Romagna, cielo coperto con pioggia moderata sulle pianure venete, cielo coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti;

cielo coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, cielo coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e centrali. nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e in Romagna, cielo coperto con pioggia moderata sulle pianure venete, cielo coperto con pioggia debole sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno: cielo coperto con pioggia moderata sui litorali e su Roma, cielo coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, cielo coperto con pioggia moderata sulla dorsale e sul Gran Sasso;

cielo coperto con pioggia moderata sui litorali e su Roma, cielo coperto con pioggia debole altrove. nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, cielo coperto con pioggia moderata sulla dorsale e sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: cielo coperto con pioggia debole sui litorali e sulle pianure, cielo coperto con pioggia moderata altrove. Sull’adriatico: cielo nuvoloso con locali aperture sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, cielo coperto con pioggia moderata altrove. Sulle isole maggiori: cielo coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e sulla zona etnea, cielo coperto con pioggia moderata altrove.