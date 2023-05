Nubifragio a Pesaro con grandine e allagamenti: maltempo e forte pioggia sulle Marche

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’ondata di maltempo che sta investendo con forza diverse zone del Centro Italia ha colpito anche Pesaro con un violento nubifragio che ha portato la grandine su buona parte della città. Il litorale e le strade della provincia marchigiana sono stati imbiancati anche a Fano e i chicchi sono stati segnalati anche a Jesi, nell’Anconetano. Lo riporta ‘Ansa’.

Grandine a Pesaro

La bomba d’acqua è caduta sul centro abitato di Pesaro nell’arco di pochi minuti, seguita da una violenta grandinata. Il sindaco della città marchigiana, Matteo Ricci, ha condiviso con la cittadinanza gli aggiornamenti sul maltempo, pubblicando le foto delle strade imbiancate.

“Una precipitazione potentissima di acqua e grandine è caduta in pochi minuti in una parte di città – ha scritto -. Tutti i mezzi della Protezione civile e dei Vigili urbani sono in movimento. Non ci risultano danni a persone”

Il primo cittadino ha dato notizia anche di allagamenti provocati dal nubifragio in “via Cavour, via Mameli, Campo Sportivo, sottopasso Cappuccini, sottopasso di via Rossi, via Madonna di Loreto e zona Calcinari”. Da quanto riferito da Ricci sarebbero in corso le verifiche anche in via Lago Trasimeno, strada Micaloro e via Passeri.

“Stiamo assistendo sempre più a fenomeni tropicali, temo che il cambiamento climatico sia più veloce di ciò che immaginiamo” è stato il commento del sindaco di Pesaro sulla sua pagina.

Allagamenti a Firenze

Nella mattinata di venerdì 12 maggio il maltempo che sta interessando il Centro Italia nella prima metà di maggio ha provocato allagamenti anche a Firenze, colpita dalla bufera con forti piogge e grandine.

“Una cella temporalesca sta attraversando la zona di Firenze con grandine e 15 mm di pioggia in 15 minuti, oltre 370 fulminazioni nell’area tra Pistoia, Prato e Firenze, prestiamo attenzione”, ha scritto su Facebook intorno alle 13:30 il presidente della Regione Eugenio Giani.

La situazione meteo in Italia nel weekend: in arrivo altri temporali

Le violente precipitazioni che si stanno registrando sull’Italia centrale sono frutto di una vasta circolazione di bassa pressione dall’Europa centrale al Mediterraneo, alimentata da correnti fresche di provenienza nord atlantica, che determinerà anche nel fine settimana condizioni di instabilità nel resto della Penisola

Sono attesi fenomeni temporaleschi, a tratti intensi e accompagnati da grandine, concentrati soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.