Previsioni meteo del secondo weekend di maggio tra maltempo e instabilità: pioggia e temporali, ma non ovunque

Le previsioni meteo del secondo weekend di maggio in Italia preannunciano piogge e temporali, ma non in tutto lo Stivale.

Allerta meteo in Italia venerdì 12 maggio

Per la giornata di venerdì 12 maggio, la Protezione Civile ha diffuso un’avviso di allerta meteo arancione sull’Emilia Romagna.

La stessa Protezione Civile, nel suo bollettino nazionale, ha indicato un livello di allerta meteo gialla su (oltre all’Emilia Romagna) Abruzzo, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.

La situazione meteo in Italia nel weekend

Una vasta circolazione di bassa pressione dall’Europa centrale al Mediterraneo, alimentata da correnti fresche di provenienza nord atlantica, determinerà nel weekend in gran parte dell’Italia condizioni di instabilità.

Sono attesi fenomeni anche temporaleschi, a tratti intensi e accompagnati da grandine, concentrati soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Sono previste anche pause più soleggiate, ma scarsamente affidabili. L’apporto di aria fresca dalle latitudini settentrionali conserverà un clima frizzante al centro e soprattutto al Nord: sulle Alpi si preannunciano alcune nevicate a quote relativamente basse (considerando il periodo). Meno coinvolto dagli episodi di maltempo sarà, invece, l’estremo Sud Italia, dove si registreranno temperature in aumento.

Il meteo del weekend regione per regione

Di seguito, sono riportate le previsioni meteo del secondo weekend di maggio realizzate dagli esperti di 3bMeteo:

Venerdì 12 maggio

Nord: Molte nubi con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, in particolar modo su Lombardia, Triveneto e Romagna; parziali schiarite in serata sulla Liguria. Temperature in lieve calo, con massime comprese tra i 15 e i 19 gradi.

Spiccata instabilità con molte nubi e frequenti acquazzoni o temporali in special modo su Toscana e Adriatiche. Temperature in calo, con massime tra i 17 e i 20 gradi.

Sud: Generale variabilità con possibili piovaschi in Molise e in Sicilia; ampie schiarite altrove. Temperature in lieve calo, con massime tra i 18 e i 22 gradi.

Sabato 13 maggio

Nord: Spiccata instabilità fin dal mattino con frequenti acquazzoni e temporali, più probabili sulle Alpi, sulle Prealpi e sulla medio-alta Val Padana. Temperature in rialzo, con massime tra i 17 e i 20 gradi.

Centro: Qualche schiarita al mattino, poi molte nubi in arrivo dal pomeriggio con piogge e rovesci diffusi. Temperature in lieve calo, con massime tra i 16 e i 20 gradi.

Sud: Molte nubi con piogge sparse fin dal mattino sulla Sardegna, sull’est Sicilia e sulle aree tirreniche, in estensione anche alle altre regioni. Temperature in rialzo, con massime tra i 18 e i 23 gradi.

Domenica 14 maggio

Nord: Nuvoloso con piogge e rovesci tra la Lombardia, il Triveneto e l’Emilia-Romagna; parziali schiarite al Nordovest ma con locale instabilità sui rilievi. Temperature in rialzo, con massime tra i 17 e i 22 gradi.

Centro: Al mattino possibili piogge sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Adriatiche; nel pomeriggio instabilità sull’Appennino con acquazzoni sparsi. Temperature stazionarie, con massime tra i 16 e i 20 gradi.

Sud: Instabile sulla Campania, sulla Puglia e sulla Lucania con acquazzoni sparsi; maggiori schiarite in Sardegna. Temperature in rialzo, con massime tra i 20 e i 24 gradi.