Caldo africano in attenuazione e allerta meteo in 10 regioni: temporali da Nord a Sud, le previsioni

Le previsioni meteo della quarta settimana di luglio vedono l’Italia ancora divisa in due, ma questa volta il maltempo è atteso al Sud, con temporali a inizio settimana prima del ritorno del caldo africano previsto nel weekend, quando riprenderà vigore l’anticiclone. Prevista pioggia anche in alcune zone del Nord. Allerta meteo in 10 regioni.

Allerta meteo gialla in 10 reguoni

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 22 luglio in 10 regioni.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio idraulico nelle seguenti zone della Calabria:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Fonte foto: ANSA Pioggia in piazza Duomo a Milano

Allarme per rischio temporali nelle seguenti regioni:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Allarme per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Quando tornerà il caldo africano

Gli esperti di 3bMeteo prevedono temperature intorno ai 37-38 gradi nel weekend.

Afa prevista soprattutto in Sicilia, caldo africano anche in Toscana e in Sardegna.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 22 luglio

Nord: torna a prevalere il sole, salvo al pomeriggio un po’ di variabilità sulle Alpi orientali con qualche rovescio in sconfinamento alla pianura. Temperature in ripresa, massime tra 28 e 33 gradi;

torna a prevalere il sole, salvo al pomeriggio un po’ di variabilità sulle Alpi orientali con qualche rovescio in sconfinamento alla pianura. Temperature in ripresa, massime tra 28 e 33 gradi; Centro: instabile con acquazzoni e temporali fin dal mattino, alternati a pause asciutte. Migliora dalla sera. Temperature in diminuzione sull’Adriatico, massime tra 30 e 34 gradi;

instabile con acquazzoni e temporali fin dal mattino, alternati a pause asciutte. Migliora dalla sera. Temperature in diminuzione sull’Adriatico, massime tra 30 e 34 gradi; Sud: instabilità in aumento dalla Campania con acquazzoni e temporali sparsi; più asciutto in Sicilia. Temperature in lieve calo, massime 31 e 36 gradi.

Martedì 23 luglio

Nord : variabilità sui settori montuosi, specie di Lombardia e Triveneto con qualche acquazzone o temporale, in estensione fino all’Emilia Romagna. Più asciutto e soleggiato ad ovest. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi;

: variabilità sui settori montuosi, specie di Lombardia e Triveneto con qualche acquazzone o temporale, in estensione fino all’Emilia Romagna. Più asciutto e soleggiato ad ovest. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi; Centro: in prevalenza soleggiato su tutti i settori, al pomeriggio qualche rovescio sull’Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 34 gradi;

in prevalenza soleggiato su tutti i settori, al pomeriggio qualche rovescio sull’Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 34 gradi; Sud: sole prevalente salvo variabilità diurna lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolari. Temperature in calo, massime tra 30 e 34 gradi.

Mercoledì 24 luglio

Nord: in prevalenza soleggiato, salvo una modesta variabilità pomeridiana sul Alpi e Appennino con qualche isolato fenomeno in rapido esaurimento. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi;

in prevalenza soleggiato, salvo una modesta variabilità pomeridiana sul Alpi e Appennino con qualche isolato fenomeno in rapido esaurimento. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi; Centro: sole prevalente su tutti i settori; al pomeriggio sviluppo di qualche acquazzone o temporale sull’Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 30 e 34 gradi;

sole prevalente su tutti i settori; al pomeriggio sviluppo di qualche acquazzone o temporale sull’Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 30 e 34 gradi; Sud: soleggiato su tutti i settori, al pomeriggio qualche rovescio o breve temporale in sviluppo sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 30 e 34 gradi.

Giovedì 25 luglio

Nord – Al nord ovest: nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: sereno in Romagna e sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. sereno in Romagna e sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: coperto con pioggia moderata sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, coperto con pioggia debole altrove. coperto con pioggia moderata sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, così come sulle pianure. Nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche, piogge di forte intensità sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole su interne siciliane, sereno altrove.

Venerdì 26 luglio

Nord – Al nord ovest : nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, sereno altrove;

: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali. : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, sereno altrove. Sull’adriatico: Sereno;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, sereno altrove. Sereno; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, sereno altrove. Sull’adriatico: sereno. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Catanese e sulla zona etnea, coperto con pioggia debole su interne siciliane, sereno altrove.