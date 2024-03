Arresti in Lombardia per pedopornografia abusi sessuali su neonati e bambini costretti a spogliarsi in video

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nell’ambito di una complessa operazione di contrasto alla pedopornografia online, sono stati disposti fino a 4 arresti in Lombardia. Le persone sono state trovate in flagranza di reato, ovvero stavano detenendo un ingente quantitativo di materiale. Un altro individuo è stato fermato per aver commesso abusi sessuali ai danni di due bambini.

Contrasto alla pedopornografia: 5 arresti

Come si legge nel comunicato stampa della Polizia di Stato, nell’ambito della complessa operazione di contrasto alla pedopornografia online sono state portati a termine 21 perquisizioni. Le province lombarde coinvolte sono quelle di Como, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia e Varese.

Queste hanno permesso l’arresto di 4 persone in flagranza di reato per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico e di un quinto soggetto. A questo è imputato il reato di abusi sessuali (recentemente anche un infermiere è stato accusato di presunte violenze in una clinica psichiatrica) di minori ai danni di due bambine. Una era legata a lui da un vincolo di parentela, l’altra era un’amichetta della bambina. L’uomo godeva della fiducia dei genitori, che affidano a questo i bambini.

L’attuazione dei reati

L’operazione ha permesso di arrestare le cinque persone coinvolte nella produzione e diffusione di materiale pedopornografico. Questi infatti inducevano i minori, giovanissimi tra i 7 e gli 8 anni, a compiere atti sessuali in streaming (una coppia è stata arrestata per la vendita di video con abusi dei figli) e riprendersi in atti di autoerotismo.

In seguito il materiale veniva diffuso all’interno di app un di messaggistica nota. Durante la perquisizione sono stati controllati anche i telefoni e da un’analisi delle chat è emerso anche un sesto produttore di contenuti.

Le indagini

Le operazioni specifiche di contrasto alla pedopornografia online in Lombardia è iniziata a seguito di una segnalazione nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia relativa agli utenti italiani coinvolti nella detenzione e diffusione di materiale pedopornografico su un noto social.

Sono state analizzate oltre 117mila connessioni e sono state identificate 26 persone, di cui 5 già gravate da pregiudizi specifici come la creazione di profili social falsi per compiere le condotte illecite. Come si legge in conclusione alla nota, fino alla sentenza i soggetti sono da intendersi non colpevoli, ma la flagranza di reato li pone in una situazione di svantaggio.