Arrestato il fratello di Giovanni Donzelli: la reazione del deputato di Fratelli d'Italia alla notizia

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Grossi guai per il fratello del deputato Giovanni Donzelli: Niccolò è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta a Firenze. In manette cinque persone tra avvocati e commercialisti. Non si è fatta attendere la reazione del parlamentare di Fratelli d’Italia.

Firenze, arrestato Niccolò Donzelli

Sono cinque in tutto le persone arrestate nell’ambito di un’inchiesta diretta dalla pm Christine Von Borries a Firenze: due sono in carcere, tre ai domiciliari e per altri sette sono scattate misure interdittive. Tra i coinvolti, anche Niccolò Donzelli, fratello del deputato Giovanni.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la Guardia di Finanza ha comminato trentuno imputazioni a vario titolo, tutte per una serie di operazioni di distrazione da alcune aziende sull’orlo del fallimento. Sono stati sequestrati anche beni per un valore di 2,4 milioni di euro.

Fonte foto: IPA Giovanni Donzelli, rieletto alla Camera dei Deputati con le elezioni del 25 settembre 2022

Tra coloro che sono finiti in carcere c’è per l’appunto anche Niccolò Donzelli, presidente del Cda di due delle società fallite, Antiche tipografie srl e Aria advertising. Contro di lui, gli inquirenti contestano 14 distrazioni, realizzate tramite i professionisti indagati.

La reazione del fratello Giovanni

Secondo il gip che ha emanato la misura, Niccolò Donzelli avrebbe pianificato tutto in modo meticoloso e con incredibile determinazione. Un impianto accusatorio serio che ovviamente non ha lasciato indifferente il fratello parlamentare.

All’Adnkronos, tuttavia, Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia ha chiarito che “L’amore fraterno è l’unica cosa che unisce me a questa vicenda“. Il deputato confida nell’innocenza del fratello Niccolò e manifesta piena fiducia nella giustizia.

“Se qualcuno vuole strumentalmente legare il procedimento giudiziario a me perde tempo” ha aggiunto. Lo stesso, inoltre, ha smentito possibili legami tra Niccolò e il partito: “Non c’è mai stato alcun legame tra l’attività imprenditoriale di mio fratello e la mia attività politica. Niccolò non ha nemmeno mai partecipato ad alcun evento di Fratelli d’Italia”.

Chi è il deputato Giovanni Donzelli

Classe 1975, Giovanni Donzelli è un politico e deputato eletto nelle liste di Fratelli d’Italia. Ha iniziato nel 2004 come consigliere comunale a Firenze con Alleanza Nazionale, rieletto poi con il Popolo delle Libertà. Alle regionali in Toscana del 2010 è stato eletto consigliere con Pdl.

A dicembre 2012 è tra i fondatori di Fratelli d’Italia, ricoprendo dal 2014 al 2017 anche l’incarico di Coordinatore dell’esecutivo nazionale. È stato eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 2018, risultato ribadito anche il 25 settembre 2022.

Attualmente, per Giorgia Meloni è responsabile organizzativo del partito.