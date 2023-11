Anziano reagisce a una rapina e viene picchiato a Gricignano vicino Caserta, nei pressi della base americana

Stava facendo attività fisica come tutti i giorni, poi la tentata rapina e il pestaggio: è quanto accaduto nella mattina di martedì 28 novembre a un anziano di Gricignano, in provincia di Caserta, nei pressi della base americana. L’aggressore si è subito dato alla macchia e i carabinieri sono sulle sue tracce. Per il momento non è stato identificato.

Anziano picchiato a Gricignano

Era una mattina come tante per un anziano di 80 anni di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta, uscito fuori casa per fare un po’ di attività fisica nei pressi della base americana.

Improvvisamente l’uomo è stato avvicinato da uno sconosciuto che stava transitando in bicicletta, che di certo non aveva buone intenzioni.

Un anziano 80enne è stato rapinato e picchiato a Gricignano, in provincia di Caserta. L’aggressore è ancora in fuga

Lo sconosciuto a quel punto avrebbe tentato di rapinare l’anziano.

Il racconto della vicenda, come riporta ‘Fanpage’, è arrivato dalla stessa vittima. L’80enne avrebbe reagito al tentativo di rapina dell’aggressore, che avrebbe dunque reagito con calci e pugni per poi impossessarsi del cellulare dell’uomo.

L’assalitore si sarebbe dunque dato alla fuga. L’anziano, nonostante le ferite riportare, è riuscito a rialzarsi e a dirigersi verso la sua auto, con la quale ha subito raggiunto l’ospedale.

Chi è l’aggressore: le indagini

Secondo la descrizione della vittima, il rapinatore sarebbe un uomo di origini straniere.

Come già detto, l’aggressore si è poi dato alla fuga dopo aver prelevato il cellulare all’80enne.

Dopo aver ricevuto le dovute cure all’ospedale, l’anziano si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia.

I militari dell’arma starebbero valutando l’ipotesi che l’aggressione sia stata immortalata dai sistemi di videosorveglianza della base americana, così come la sua fuga.

Come sta l’anziano

Non è dato sapere in quali condizioni si sia presentato l’anziano all’ospedale dopo l’aggressione.

Come riportano ‘Caserta Today’ e ‘Fanpage’, l’80enne è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.

