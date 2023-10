Cerca di fermare un rapinatore minorenne in fuga: 49enne accoltellato alle spalle in centro a Modena

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Coltellate in centro a Modena. Un minorenne ha rapinato un ragazzo dandosi poi alla fuga tra la folla. Un uomo di 49 anni ha visto quanto accaduto e ha tentato di fermarlo, ricevendo una coltellata alla schiena.

La rapina e la fuga del minorenne

Nel pomeriggio di venerdì un minorenne ha rapinato un altro ragazzo in centro a Modena, mentre era il svolgimento l’evento Chocolat e Lambruscolonga che aveva attratto una folla di persone tra le vie della città.

Il giovanissimo rapinatore ha sottratto il cellulare della vittima per poi darsi alla fuga tra la gente, tentando di fare perdere le sue tracce ai suoi inseguitori, gli amici del ragazzo a cui aveva appena sottratto il telefono.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Modena dove è avvenuto l’accoltellamento

L’inseguimento è proseguito fino a raggiungere via Fabrizi, al di là di viale Martiri, dove il rapinatore ha incrociato un uomo di 49 anni appena uscito dalla propria abitazione, che ha tentato di fermarlo.

Il tentativo di fermarlo e la coltellata

L’uomo che si è ritrovato il rapinatore fuori dalla porta della propria abitazione aveva assistito a quanto accaduto e ha quindi tentato di fermare il ragazzino bloccandone la corsa per permettere alla vittima di recuperare il proprio cellulare.

Nel momento in cui l’uomo arriva alla colluttazione con il rapinatore però, il minorenne ha estratto dalle tasche un coltello con il quale ha colpito alla schiena il 49enne che stava cercando di fermarlo.

Gli amici della vittima del furto, che stavano inseguendo il rapinatore, hanno quindi trovato sulla loro strada l’uomo ferito e sanguinante, e hanno chiamato i soccorsi che sono immediatamente arrivati sul posto.

Le condizioni del 49enne accoltellato a Modena

Sono quindi arrivate in via Fabrizi le ambulanze del 118, che hanno soccorso il 49enne ferito da una coltellata e lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Modena.

Qui i medici hanno potuto valutare che, fortunatamente, il taglio inferto non era abbastanza profondo per causare danni letali e che quindi l’uomo non era in pericolo di vita. Dopo le cure del caso è stato dimesso con 15 giorni di prognosi.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia, che hanno cominciato le indagini per rintracciare l’aggressore. Nella serata di venerdì il ragazzo era già stato individuato e arrestato.