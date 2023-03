Anziana investita da un'auto a Recco mentre attraversa le strisce pedonali: aveva 90 anni, morta sul colpo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una donna di circa 90 anni è stata travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce la Recco, comune della città metropolitana di Genova. L’anziana sarebbe morta sul colpo dopo essere stata investita da un’auto in una strada in pieno centro. Il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

L’incidente

Secondo quanto riportato dalle testate locali, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14.20 nella centralissima via Roma del comune nel Genovese.

La donna stava attraversando la strada sulle strisce davanti alla profumeria Sbraccia, quando è stata investita da un’auto Fiat Panda bianca. L’anziana sarebbe stata sbalzata per diversi metri sull’asfalto e avrebbe sbattuto la testa per terra morendo sul colpo.

Oltre all’intervento del 118, con i volontari della Croce Verde di Recco che non hanno potuto fare nulla per salvare la donna, sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia urbana e carabinieri per effettuare i rilievi del caso, attraverso i quali ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno ascoltando i passanti testimoni dell’incidente e lo stesso conducente dell’auto, a cui è stata ritirata la patente, sequestrata l’auto e che sarebbe stato denunciato per omicidio stradale.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona del Comune di Recco dove è avvenuto l’incidente fatale

In attesa del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria per poter rimuovere la salma, il traffico è stato deviato. Arrivato sul luogo dell’incidente anche il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.

Come ricorda la stampa locale, recentemente nello stesso punto era stato investito un commerciante noto nel Comune che aveva riportato gravissimi traumi.

L’anziana travolta sulle strisce a Roma

Un incidente simile è accaduto circa una settimana fa a Roma, dove un’anziana è morta dopo essere stata investita insieme al cane mentre attraversava la strada. Un’auto con alla guida un 19enne li ha travolti uccidendoli entrambi nel momento in cui si trovavano sulle strisce pedonali.

Il conducente è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di domenica 12 marzo, in viale Esperia Sperani, in zona Ottavia, a nord ovest della Capitale. La 69enne stava portando a spasso il cane quando, attraversando sulle strisce, è stata travolta dalla smart.