Attraversa sulle strisce e viene investita col cane a Roma: 69enne morta insieme all'animale, fermato 19enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un’anziana è morta a Roma investita insieme al cane mentre attraversava la strada. Un’auto con alla guida un 19enne li ha travolti uccidendoli entrambi nel momento in cui si trovavano sulle strisce pedonali. Come riportato dal Corriere della Sera, il conducente sarà indagato per omicidio stradale, come atto dovuto, in attesa dei risultati degli esami tossicologici. La polizia municipale è a lavoro sui rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di domenica in viale Esperia Sperani, in zona Ottavia, a nord ovest della Capital. La 69enne stava portando a spasso il cane quando, attraversando sulle strisce, è stata falciata dalla smart.

Fonte foto: ANSA La zona Ottavia a Roma dove è avvenuto l’incidente

Dopo l’allarme lanciato da alcuni testimoni è intervenuta sul posto un’ambulanza dell’Ares 118 insieme con un’automedica, ma tutti i tentativi di salvare la donna non hanno avuto esito.

Gli esami tossicologici

I vigili urbani del Gruppo Monte Mario hanno ascoltato il ragazzo al volante dell’auto e lo hanno accompagnato al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri per sottoporlo agli esami tossicologici e rilevare l’eventuale assunzione di alcol o droghe.

Il telefonino del 19enne è stato sequestrato per capire se fosse distratto alla guida perché stava parlando o messaggiando. Come atto dovuto, in attesa dei risultati di alcol e drug test, il conducente verrà indagato per omicidio stradale.

La pericolosità della strada

La morte della 69enne potrebbe però essere stata causata dall’assenza di controlli nella zona di via della Stazione Ottavia e anche dalla scarsa illuminazione. I residenti, infatti, hanno già in passato denunciato la pericolosità di quel tratto di strada: “Incidenti mortali per persone e cani, segnaletica insufficiente, alta velocità e imprudenza sull’unica via che porta dal Gra al centro commerciale Gulliver – sottolineano dall’associazione Lucchina e Ottavia.

“Rileviamo dalle notizie degli anni passati, che alcune delle persone investite sul quel tratto di strada hanno in comune che stavano attraversando con il cane al guinzaglio – dicono ancora gli abitanti della zona. Evidenziamo anche che la strada larga e diritta è priva di segnaletica con segnali di limite velocità e le strisce pedonali non sono adeguatamente segnalate, nè sufficienti per servire tutto il tratto che circonda il grande parco, da cui è probabile che le persone attraversino fuori dalle strisce in quanto scomode da raggiungere”.