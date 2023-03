Donna trovata morta in un canale a Orbetello, incidente con lo scooter nella notte mentre tornava a casa

Il corpo di una donna è stato trovato riverso faccia in giù in un canale di Orbetello, in provincia di Grosseto. La vittima è la 42enne Samanta Rossi. Secondo le prime ricostruzioni pare che la donna sia finita nel canale dopo avere perso il controllo del suo scooter.

Incidente nella notte a Orbetello

La tragedia si è consumata attorno all’1 del mattino di domenica 12 marzo. A individuare, diverse ore più tardi, il corpo di Samanta Rossi un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti un’ambulanza, i carabinieri della sezione lagunare e i vigili del fuoco. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto lungo la via di Cameretta, nella frazione Orbetello Scalo (Grosseto).

Incidente dopo la festa in piazza

Il corpo è stato recuperato da una locale agenzia di pompe funebri ed è ora a disposizione dei medici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello per l’autopsia. Autopsia disposta dal sostituto procuratore Salvatore Ferraro.

Samanta Rossi era rimasta in piazza per festeggiare la fine del carnevale insieme ad alcuni amici. Poi ha preso la via di casa in sella al suo scooter.

Le telecamere di videosorveglianza della piazza cittadina hanno immortalato i suoi ultimi momenti prima dell’incidente.

Come riporta ‘Maremma Oggi’, la donna ha imboccato la via di Cameretta che costeggia la laguna. Salita su un terrapieno ha perso il controllo del veicolo ed è finita nel canale.

Disposta l’autopsia sul corpo di Samanta Rossi

L’autopsia e i rilievi stradali serviranno a chiarire le dinamiche dell’incidente. Un’ipotesi è che Samanta Rossi possa avere avuto un malore mentre era alla guida. Oppure potrebbe avere effettuato una manovra brusca cercando di evitare un sasso o un animale.

Si punta anche a capire se la donna sia deceduta nell’impatto o se sia annegata nel canale, non riuscendo a risollevarsi. In quel tratto l’acqua non supera il mezzo metro.

Come riporta ‘La Nazione’, Samanta Rossi lavorava come cameriera a Orbetello. Lascia due figli, un maschio e una femmina.