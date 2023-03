Incidente a Colturano in seguito a un violento urto tra auto e camion: morto un uomo, grave il figlio

Uno violento incidente ha avuto luogo nella mattinata di venerdì 10 marzo, sulle strade della Lombardia. Un uomo, alla guida della propria automobile, è morto dopo essersi scontrato frontalmente con la propria vettura contro un camion. Illeso l’autista del mezzo pesante, ricoverato in gravi condizioni il figlio della vittima.

Lo scontro frontale a Colturano

Il terribile incidente si è verificato intorno alle 9:30 di mattina di venerdì 10 marzo sulla SP39 “Cerca”, all’altezza di Colturano, piccolo comune italiano di circa 2mila abitanti facente parte della città metropolitana di Milano, in Lombardia.

Secondo le prime ricostruzioni la Subaru Impreza, a bordo della quale si trovavano l’uomo di 55 anni e il figlio 26enne, si è scontrata frontalmente con una motrice Scania.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove si trova Colturano, il comune nel quale è avvenuto il tragico incidente

L’autista del mezzo pesante è uscito dallo scontro sotto shock ma illeso, mente l’uomo alla guida dell’automobile è deceduto sul posto. In gravi condizioni il figlio.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto, oltre ai sanitari di Areu, sono arrivati per i rilievi di prassi e per comprendere la dinamica i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e i vigili del fuoco di Milano.

L’impatto è stato violentissimo, e gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 55enne. Il figlio di 26 anni è stato invece trasportato con l’elicottero all’ospedale metropolitano Niguarda di Milano, dov’è ricoverato in codice rosso.

Per il conducente del camion invece, un uomo di 50 anni, sono state necessarie solo delle lievi medicazioni per poterlo curare almeno fisicamente.

Gli incidenti nel 2023

In seguito al sinistro la provinciale è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con conseguenze sul traffico della zona, che si è congestionato in poco tempo.

E con l’inizio del fine settimana ricomincia la triste conta dei morti su strada del week-end, che nel solo 2023 ha già contato 200 persone.

L’aggiornamento su questi dati viene fatto dall’Asaps, l’Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, secondo la quale dall’inizio del 2023, nei soli fine settimana (dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica), ci sono state già 195 vittime, 73 delle quali con meno di 35 anni.