La stella italiana delle arti marziali Iuri Lapicus è morto a Milano dopo un incidente in moto: aveva 27 anni

Lutto nel mondo delle arti marziali in Italia, con la stella della Mma Iuri Lapicus che ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Milano. Lapicus, 27 anni, è deceduto al Niguarda dopo tre giorni di agonia.

Morto Iuri Lapicus, stella della Mma

Di origine moldava, ma italiano di adozione, Iuri Lapicus era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale venerdì 17 marzo 2023 a Pogliano Milanese, in provincia di Milano. Il 27enne, per cause ancora da accertare, era caduto dalla moto e l’impatto con l’asfalto è stato molto violento.

Trasportato d’urgenza al Niguarda di Milano, il lottatore è deceduto nella giornata di lunedì 20 marzo 2023 dopo tre giorni di agonia.

Il ricordo del mondo della Mma

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio espressi sui social dal mondo della Mma. Tutti hanno ricordato Lapicus come un ragazzo talentuoso. Altri hanno esaltato la sua gentilezza: “Un grande cuore, nello sport e nella vita”.

Messaggi di cordoglio anche da parte di Mario Balotelli e Tony Effe, così come del collega Alessio Sakara.

Ad affidare ai social un messaggio di cordoglio anche Giorgio Petrosyan, che con Lapicus ha condiviso tanti allenamenti in ONE Championship. Petrosyan, sul proprio profilo Instagram, gli ha dedicato un pensiero: “Ti voglio ricordare così. Rip”.

Anche ONE Championship, sui social, ha ricordato Lapicus stringendosi alla famiglia per il grave lutto subito.

Chi era Iuri Lapicus

Moldavo di nascita, ma italiano d’adozione, Iuri Lapicus era un lottatore noto nel panorama delle arti marziali miste in Italia. In carriera aveva disputato 16 incontri da professionista vincendo i primi 14 (tutti prima del limite, quattro per k.o. e 10 per sottomissione; di questi 14, ben 13 al primo round) e nel 2019 era entrato in ONE Championship, una delle più importanti promotion al mondo non solo di Mma ma anche di Kickboxing e Muay Thai.

Lapicus è stato uno dei soli tre italiani ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale insieme a Marvin Vettori in Ufc e ad Alessio Sakara in Bellator. In carriera, da professionista, aveva raccolto due sconfitte nel 2020 contro Christian Lee nell’agosto 2022 contro Zebaztiam Kadestam.