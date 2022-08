Alluvione a Monteforte Irpino, famiglie evacuate dopo fango e frane nel centro storico: la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

L’alluvione a Monteforte Irpino (Avellino) ha costretto la Protezione Civile ad estendere l’allarme diffuso lunedì 8 agosto fino a mercoledì 10. A mettere a serio rischio l’incolumità degli abitanti è la pioggia torrenziale che si è abbattuta sul centro abitato intorno alle 16.

Alluvione a Monteforte Irpino: la situazione

Un fiume d’acqua ha inondato alcune vie del centro abitato. Il torrente ha trascinato cassonetti, tavolini e sedie da bar, ha fatto esplodere tombini e trasformato Monteforte Irpino in una scorribanda di detriti.

I fiumi di fango hanno costretto 5 persone a ripararsi nei piani alti delle loro abitazioni. Alcuni automobilisti sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati all’interno delle loro auto.

Fonte foto: ANSA Monteforte Irpino, un fiume di fango trascina con sé le auto dei residenti

Fortunatamente, riferisce Mario Bellizzi, comandante provinciale dei vigili del fuoco, nonostante il grande pericolo non si registrano feriti.

L’appello del sindaco

Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino, ha diramato sui social un appello a tutti i suoi cittadini:

“Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile! Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale. Prudenza!”.

Per il momento la situazione sembra dunque essere sotto controllo, e in una nota pubblicata successivamente il sindaco Giordano ha parlato di “buona notizia” per l’assenza di feriti.

Disagi anche a Caserta e hinterland

La pioggia che ha causato l’alluvione di Monteforte Irpino non ha risparmiato altre province della Campania: a Caserta e hinterland le forti piogge e le grandinate hanno ribaltato alberi e provocato allagamenti di abitazioni e negozi.

Nel pieno centro del capoluogo, inoltre, si è registrato un blackout che si è protratto per almeno due ore. Fortunatamente anche a Caserta non ci sono stati feriti.

Le piogge estive sono spesso causa di disagi e danni nei centri abitati: recentemente il nord Italia è stato flagellato da allagamenti, frane e smottamenti che hanno costretto a molte evacuazioni dei residenti.